Schleswig-Holstein : Warum die SPD auf einen früheren Grünen setzt

Der frühere Grünen-Politiker Thomas Losse-Müller soll die „Roten“ in Kiel wieder in Regierungsverantwortung bringen. Er hat dazu ziemlich präzise Vorstellungen – und die SPD hofft, mit ihm neue Wähler zu erreichen.

Zeugt es von Stärke, wenn eine Partei jemanden zum Spitzenkandidaten wählt, der kaum ein Jahr das Parteibuch hat, oder nicht doch von Schwäche? Thomas Losse-Müller sagt, das zeuge klar von Stärke. Aber was soll er anderes sagen? Nach gut zehn Monaten in der SPD ist er als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein vorgestellt worden. Eine Überraschung. Aber womöglich ein Schachzug, der die Partei wieder ins Spiel bringt.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



In diesem Monat hat Schleswig-Holstein Geburtstag gefeiert. Neben vielem, was in den vergangenen 75 Jahren im Land erreicht worden ist, wie beim Wiederaufbau oder auch bei der Integration all der Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem Osten, hat das Land politisch aber auch immer wieder erstaunliche Geschichten geboten. Skandale, Dramen und Kuriositäten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten abgespielt.