Schlechte Umfragewerte : Die SPD braucht einen Erklärer

Kürzlich hat Kanzler Olaf Scholz mit ein paar Bürgern in Lübeck über ihre Sorgen und Nöte gesprochen. Machten sich die Menschen Sorgen wegen des Ukrainekriegs? Ja und nein. Sie stellten Fragen zum Pflegenotstand, zum Fachkräftemangel und zur Inflation. Man kann es so zusammenfassen: Die Bürger sorgten sich um den sozialen Frieden in Deutschland.

Der Ukrainekrieg ist im Privaten angekommen. Es geht nicht mehr nur um Kiew, es geht jetzt auch um Köln-Porz. Die Menschen beschäftigt, ob es im Winter genug Energie für alle geben wird – und wie sie die bezahlen sollen. Es geht also um soziale Sicherheit und Gerechtigkeit. Das sind die Themen, um die sich die SPD seit Jahrzehnten kümmert. Warum steht die Kanzlerpartei dann trotzdem so schlecht da, ist in Umfragen auf Platz 3 hinter CDU/CSU und Grüne gerutscht?

Mützenich, ein Mann von gestern

Seit Ende Februar, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, befindet sich die Welt im Großen wie im Kleinen im Schnellwaschgang mit Schleuderprogramm. Da­bei geht es um ganz praktische Fragen, wie die nach der Energieversorgung. Aber einige Menschen trifft dieser Krieg auch ins Innerste, er hat ihre Überzeugungen zerstört. So geht es vielen in der SPD. Noch bis kurz vor Kriegsbeginn konnte man von SPD-Spitzenleuten häufig hören, wie gefährlich das aggressive Vorgehen der NATO gegenüber Russland sei. Und dass es immer zwei Seiten gebe.

Auch von Rolf Mützenich. Er ist Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag und damit ein mächtiger Mann. Im Februar 2021 hatte er sich mal wieder dafür ausgesprochen, die in Deutschland lagernden Atomwaffen abzuziehen und weitere Abrüstungsschritte zu beginnen. „Unsere Aufgabe ist es nicht, den USA militärisch den Rücken freizuhalten“, sagte er. Der scheidenden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU warf er noch im Oktober vor, sie sei nicht besser als Russland „mit ihren ebenso haltlosen Drohungen“, es könne zum Einsatz von Nuklearwaffen in einem Konflikt mit Russland kommen.

Es ist leicht, sich über Mützenichs frühere Haltung aufzuregen. Mützenich, ein Mann von gestern. Aber darum geht es hier nicht. Der SPD-Linke weiß selbst, dass seine Überzeugungen zerstört worden sind. Und er ist nun derjenige, der sich und der übrigen SPD das beibringen muss. Das ist eine große Leistung. Im „Vorwärts“, der SPD-Zeitung für die Mitglieder, erklärte er dieser Tage nämlich, dass der Krieg ein „Zeitenbruch in der Geschichte unseres Kontinents“ sei. Er habe das Projekt einer kooperativen europäischen Friedensordnung zerstört. Ist Mützenich also wirklich ein Mann von gestern? Zumindest kann die SPD nur mit ihm zusammen in der Zukunft etwas gewinnen, denn er kann den Altlinken glaubhaft sa­gen: Ich wünschte, es wäre anders, aber es geht nun einmal nicht. Diese glaubwürdigen Kehrtwende-Erklärer gab es in der Parteiengeschichte immer wieder, zum Beispiel Herbert Wehner und Joschka Fischer.

Klingbeil will Gestalter sein

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil will so ein Erklärer werden. Vor we­nigen Monaten war er noch ein Freund von Putin-Kumpel Gerhard Schröder. Jetzt hielt er kürzlich eine Rede und setzte der gängigen SPD-Sozialisationsgeschichte aus NS-Verbrechen, brandtscher Friedenspolitik und Russlandtreue seine eigene Geschichte entgegen: der Tod des Kommunismus, die An­schläge des 11. September 2001, Russlands Angriffskrieg. „Wir stehen vor einer riesigen Gestaltungsaufgabe“, sagte er. Klingbeil will der Gestalter sein. Er will Deutschland zu einer Führungsmacht ma­chen.

Wird ihm und anderen in der SPD das gelingen? Klingbeil sagte noch etwas Interessantes: Er wolle Präsident Joe Bidens Ansatz folgen und eine Außenpolitik für die Mittelschicht machen. Internationale Konflikte trügen nämlich Sprengkraft für Demokratie und Zusammenhalt in sich. „Innen und außen wachsen zusammen.“

Das ist der entscheidende Satz, den die SPD jetzt einlösen muss, um aus dem Tal ihrer Umfragewerte zu kommen. Auf den Wahlplakaten der SPD stand ein Wort ganz groß: Respekt. Scholz stand für eine Politik, die sich kümmert und die Bürger ansonsten weitgehend in Ruhe lässt. Neue Sicherheit durch Wandel schaffen und für Si­cherheit im Wandel sorgen, so versprach er es. Verdichtet steckte das in dem „Nö“ von Scholz, als er gefragt wurde, ob er Energiespartipps für die Bürger hätte.

Das klingt super. Weil die Bürger dann nichts tun müssen. In der Respektswelt von Scholz darf jeder erst mal so weiterleben wie bisher. Aber so einfach wird das nicht gehen. Ohne Einschränkungen wird Deutschland nicht durch diese multiple Krise kommen. Bewahren und Verändern müssen in ein neues Verhältnis gesetzt werden. Das gilt für die SPD nach innen. Aber auch für ihre Botschaften nach außen.