Grammatik und Rechtschreibung : Wenn selbst Lehrer die Rechtschreibung nicht beherrschen

Auf dem Aufgabenblatt einer Schule in Baden-Württemberg steht: „Lese den Text und schreibe eine Zusammenfassung.“ Falscher Imperativ. Lies, müsste es heißen. Und weder Schülern noch Lehrern fällt es notwendigerweise auf, wenn ein Deutsch-Förderkurs „bei Herr Maier“ angeboten wird. Wo es um Rechtschreibung und Grammatik geht, wird gern im kulturpessimistischen Ton über die heutige Schülergeneration geschimpft. Das ist aber eine recht oberflächliche Betrachtung. Denn Schwierigkeiten mit Genitiv, Dativ, Satzbau und Zeichensetzung haben heute nicht wenige Germanistikstudenten, die auf Lehramt studieren, und auch immer mehr Lehrer, die seit vielen Jahren unterrichten. Die Kultusministerien in den Ländern können keine Rechtschreibtests für Lehrer anordnen, sie kennen das Problem aber aus dem Schulalltag und aus vielen Elterngesprächen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

In der Germanistik wird über das Problem erodierender Orthographiekenntnisse seit Mitte der neunziger Jahre diskutiert. Erste Erhebungen über den tatsächlichen Kenntnisstand von Lehramtsstudenten gibt es seit etwa zehn Jahren. Der Linguist und Sprachdidaktiker Albert Bremerich-Vos untersuchte 2016 die Sprachkompetenzen von Studenten, er analysierte 900 studentische Texte. Den Studenten hatte er die Aufgabe gestellt, aus einem feuilletonistischen Zeitungsartikel die zentrale These herauszuarbeiten. 30 Prozent der Texte enthielten mindestens sechs Orthographie- und mindestens fünf Kommafehler. Nur 20 Prozent der Texte wurden als gut eingestuft. Vielen Studenten war es übrigens auch nicht gelungen, die These herauszufiltern.

In dem Forschungsprojekt zur Untersuchung des studentischen Sprachvermögens, verfasst von Dirk Scholten-Akoun, heißt es: „Mehr als ein Viertel der Lehramtsstudierenden verfügt zu Beginn des Studiums nicht oder nicht in akzeptablem Umfang über die sprachlichen Mittel, die ihnen eine Weiterentwicklung ihrer Schreibkompetenz hin zur wissenschaftlichen Schreibkompetenz erlauben.“ Die Forscher untersuchten die Sprachkompetenzen an drei Universitäten in Nordrhein-Westfalen, die in der Studie anonymisiert wurden. Das Ergebnis zeigt besorgniserregende Defizite: Elf bis 27 Prozent der Studenten haben erheblichen Förderbedarf in Rechtschreibung, von denen mit Migrationshintergrund sogar bis zu 49 Prozent. Nur ein Zehntel der Studenten beherrscht Grammatik und Rechtschreibung nahezu perfekt und fehlerfrei. Ein Drittel hat Probleme in der Textauslegung und/oder der Rechtschreibung.

Über 15 Fehler auf drei Seiten

Ulrike Behrens ist Dozentin für germanistische Fachdidaktik der Universität Duisburg-Essen. Sie ist immer wieder überrascht, wie viele Fehler sie in den Hausarbeiten ihrer Germanistikstudenten findet, und hat in ihrem Textverarbeitungsprogramm sogar einige Korrekturanweisungen auf die Kurzbefehl-Tasten gelegt. Weil es so ermüdend ist, immer das Gleiche an den Rand zu schreiben. Zum Beispiel überflüssige Kommata in Hauptsätzen oder nicht mit Komma abgetrennte Nebensätze. „Zehn Prozent meiner Germanistikstudenten fallen mit ihren Hausarbeiten nur deshalb durch, weil sie zu viele Rechtschreib-, Komma- und Grammatikfehler machen. Es dürfen nicht mehr als 15 Fehler auf den ersten drei Seiten sein.“

Eigentlich, sagt die Germanistin, könnten die Studenten zu Hause am Schreibtisch ja alle Hilfsmittel nutzen. Warum sie es nicht täten und manchmal sogar die Korrekturvorschläge von Word ignorierten, könne sie nicht ergründen. Viele Germanistikprofessoren beobachten zwei wesentliche Schwächen der Studenten: die Großschreibung bei nominalisierten Verben und den Satzbau. „Die meisten Studierenden können sich im Vortrag gut ausdrücken, doch mitunter fehlt die Fähigkeit, grammatisch kongruent zu sprechen, also zum Beispiel den Dativ richtig zu bilden“, sagt Heike Sahm, Professorin für Germanistische Mediävistik an der Universität Göttingen. „Als Lehrerin oder als Wissenschaftler muss man sich verantwortlich ausdrücken können. Solange wir in der Lehrerbildung am wissenschaftlichen Arbeiten festhalten wollen, geht es nicht ohne korrekte Rechtschreibung.“ Die Hauptverantwortung liege bei den Schulen, die auf Grammatikunterricht zu wenig Wert legten. „Die Schüler können keinen Sinn für den Stellenwert von Grammatik entwickeln, wenn sie in der sechsten Klasse das letzte Mal Grammatikunterricht hatten und dann sechs Jahre vergehen, bis sie mit dem Studium beginnen.“