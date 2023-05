Zugriff morgens um vier: Polizisten stürmen im Rahmen von „Operation Eureka“ ein Wohnhaus in München. Bild: dpa

Vor ein paar Jahren machten sich die Mafiosi noch lustig über die deutschen Ermittler: „Überleg mal, wie lange dieser Typ schon in Deutschland ist“, sagte einer in einem abgehörten Gespräch. Und nichts sei passiert. Nur: „Viele Mi-mi-mi-Ermittlungen.“

Vergangene Woche schlugen die Ermittler dann zu, morgens um vier, in zehn Ländern. Mehr als 130 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der kalabrischen Mafia sitzen jetzt in Haft oder im Hausarrest – darunter auch derjenige, um den es in dem abgehörten Gespräch damals ging. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Schlüsselfigur eines internationalen Geldwäschenetzwerks der ’ndrangheta zu sein.

Neu ist dieser Vorwurf nicht. Die deutschen Behörden hatten den Mann mit dem Spitznamen „Berlusconi“, so wie weitere Beschuldigte auch, seit mehr als 20 Jahren im Blick, ohne ihnen je etwas nachweisen zu können. Nicht nur deswegen ist „Operation Eureka“ ein außergewöhnliches Verfahren.

Die Ermittler haben gezeigt, dass sie mehr können als „mi-mi-mi“. Dass sie dem organisierten Verbrechen einen Wirkungstreffer verpassen können. Außergewöhnlich aber auch, weil das Verfahren zeigt, was in Deutschland gewöhnlich nicht gut läuft und was sich grundsätzlich ändern muss, damit sich das organisierte Verbrechen nicht mehr über die deutschen Behörden lustig macht.

Im föderalen Zuständigkeiten-Labyrinth

Ausschlaggebend für den Erfolg der Operation war die internationale Zusammenarbeit. Belgische, italienische und deutsche Ermittler schlossen sich zu einem „Joint Investigation Team“ zusammen, kurz JIT.

So konnten sie ohne langwierige Rechtshilfeersuchen zusammenarbeiten und all ihre Erkenntnisse austauschen, als säßen sie gemeinsam in einem Präsidium. Auf dem Weg dahin aber mussten sie erst einmal ins föderale Zuständigkeiten-Labyrinth.

Um ein JIT zu gründen, müssen die beteiligten Staaten Verträge unterzeichnen. Sind in Deutschland an einem Verfahren mehrere Staatsanwaltschaften beteiligt, wandern die Dokumente in jedem Bundesland über die Schreibtische der Generalstaatsanwaltschaften und Justizministerien.

Bei „Eureka“ waren es am Ende vier Bundesländer – und verwunderte italienische Ermittler, die nicht verstanden, warum die Deutschen so lange brauchten, um loslegen zu können. Das muss schneller gehen. Internationale Kooperationen müssen einfacher zustande kommen. Zu oft scheitert der Kampf gegen die organisierte Kriminalität an der nächsten Grenze.

Wichtig wäre dafür auch, dass die ausländischen Ermittler zentrale Ansprechpartner haben, zumindest in jedem Bundesland. Die Fäden von „Eureka“ liefen bei der „Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten“ zusammen. Diese ist für herausgehobene Verfahren gegen organisierte Kriminalität in ganz NRW zuständig. Die Strukturen und Mechanismen krimineller Netzwerke sind oft schwer zu durchschauen, hinzu kommen die ethnisch-kulturellen Hintergründe der Mitglieder, die meist eine Rolle spielen.

Geht es um Geldwäsche – und irgendwann muss jeder Verbrecher seine illegalen Gelder waschen –, sind komplexe Finanzermittlungen nötig. Da ist es nur sinnvoll, die Expertise zu bündeln, Erfahrungen und Kontakte zentral zu sammeln und nicht darauf zu hoffen, dass die Staatsanwaltschaft, in deren Hoheitsgebiet eine Kokainlieferung oder ein Geldkurier auffliegt, sich zufällig auch mit der kalabrischen Mafia oder den Feinheiten des Hawala-Bankings auskennt. Die anderen Bundesländer sollten sich ein Beispiel an NRW nehmen.

Entscheidend aber ist die Ausstattung. Fast immer, wenn man OK-Ermittler fragt, sei es bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft, woran es fehlt, lautet die Antwort: Personal. „Eureka“ dauert schon fast vier Jahre. Allein in dem in NRW geführten Teil des Verfahrens wurden weit über tausend richterliche Beschlüsse für verdeckte Maßnahmen erwirkt, also etwa Telefonüberwachungen oder Observationen.

Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist aufwendig und teuer. Auch deswegen liegt es an der Politik, nicht nur die entsprechenden Ressourcen dafür bereitzustellen, sondern endlich auch die Rahmenbedingungen zu ändern, die Deutschland für kriminelle Netzwerke aus aller Welt so anziehend machen. Schon seit Jahren klagen Experten, dass es hierzulande viel zu einfach ist, illegale Gelder zu waschen und zu investieren. Auch „Eureka“ hat das wieder gezeigt.

Schon seit Jahren fordern Experten immerfort dieselben Maßnahmen: eine Bargeldobergrenze etwa, mehr Transparenz bei Im­mobilien und Unternehmen, eine Reform der zersplitterten Zuständigkeiten. Wohlklingende Konzepte dazu hat die Bundesregierung schon vorgelegt. Sie müsste nun aber endlich auch handeln. Denn nicht nur für kalabrische Mafia gilt: Auch harte Wirkungstreffer steckt sie locker weg.