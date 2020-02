Trauer um Opfer in Hanau : „Gedanken sind bei den Menschen“

Die Bundesregierung hat bestürzt auf das schwere Gewaltverbrechen in Hanau reagiert. „Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern“, fügte er hinzu.

EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich entsetzt von der Tat. „Der sinnlose Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie – egal wo er vorkommt“, schrieb Michel am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Nach dem schrecklichen Angriff sind wir in Gedanken bei den Menschen in Hanau“, fügte Michel hinzu. Er kondolierte den Angehörigen und Freunden der Opfer.

Auch der CDU-Politiker Norbert Röttgen zeigte sich bestürzt. „Was heute Nacht in #Hanau geschehen ist, ist einfach erschütternd. Mein tiefstes Beileid an die Angehörigen der Opfer“, schrieb der Bewerber für den CDU-Vorsitz am Morgen auf Twitter.

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin erschüttert darüber, was passiert ist.“ Auf Twitter schrieb sie: „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid.“ Und: „Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“

Der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Sachsen-Anhalt schrieb auf Twitter: „Das ist Terror in Hanau“. Menschen seien wegen ihrer „angenommenen Zugehörigkeit zu einer Gruppe“ ermordet worden. In Gedanken sei er bei den Opfern und Angehörigen, so der SPD-Politiker.

Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger äußert sich besorgt über die Zunahme rechtsextremer Gewalt. „Ein Rechtsextremist ermordet Walter Lübcke. Ein Rechtsextremist verübt einen antisemitischen Anschlag in Halle. Ein Rechtsextremist tötet zehn Menschen in Hanau“, sagt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. „Zu lange wurde die Gewaltbereitschaft der Rechtsextremisten unterschätzt. Was muss noch geschehen, bis die Gefahr durch rechten Terror endlich ernst genommen wird?“

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse in Hanau gezeigt. „Das ist furchtbar“, sagte Bouffier am Donnerstag in Wiesbaden. Diese Tat mache „im Grunde sprachlos“. Alle Bürger in Hessen seien „entsetzt“. An Spekulationen zu den Hintergründen der Tat wolle er sich nicht beteiligen.