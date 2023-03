Scheidender Generalinspekteur : Zorn: Gehe ohne Groll und Gram

Der scheidende Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hat zum Ausdruck gebracht, dass er ohne Groll und Gram aus dem Amt scheidet. Zorn, der am Mittwoch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch der Luftwaffe im Baltikum und einem offiziellen Besuch bei der estnischen Regierung in Tallinn begleitet, sagte dort: „Ich trage die Entscheidung des Ministers vollständig mit und ich habe damit überhaupt kein Problem. Wir haben viele Weichen gestellt, aber wenn es einen Neuanfang gibt, dann ist es manchmal ganz gut, den auch mit neuen Köpfen zu machen.“

Auf die Frage, was er künftig machen werde, sagte Zorn: „Ich gehe nach Hause.“ Er strebe keine Tätigkeit in der Wirtschaft an. Zorn wurde am Rande des Besuchs von vielen der in Estland im Rahmen der NATO-Luftraumüberwachung stationierten Soldaten mit besonderer Freundlichkeit begrüßt. Die Umstände des Wechsels an der Spitze der Bundeswehr hatten in den Streitkräften vereinzelt Befremden hervorgerufen. Es hieß, Minister Boris Pistorius (SPD) hätte gleich deutlich machen müssen, dass der Wechsel nicht wegen eines persönlichen Fehlverhaltens erfolge, sondern einzig und alleine aus politischen Erwägungen heraus.

Was was seinen Nachfolger Generalleutnant Carsten Breuer betrifft wurde hervorgehoben, dass dieser eine besondere Nähe zum Kanzleramt und zum sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz habe. Scholz hatte Breuer erst vor wenigen Tagen in seinem gegenwärtigen Aufgabenbereich, im Territorialen Führungskommando in Berlin, besucht. Wie es am Mittwoch in einer Presseerklärung hieß, werde Breuer das Amt des 17. Generalinspekteurs am Freitag antreten.