Schalke 04 und Gazprom : Der Zweck heiligt den Sponsor

Der FC Schalke 04 hängt seit Jahren am Tropf des russischen Staatsbetriebs Gazprom. Warum gab es nie ernsthaften Widerstand der Fans? Und was macht der Klub, wenn Russland die Ukraine angreift?

Den Zusammenhang von Fußball und Politik muss man nicht über drei Ecken herbeiphilosophieren. Die beiden Sphären überschneiden sich fortwährend. Politiker geben sich gerne als glühende Anhänger „ihres“ Klubs, um Volksverbundenheit auszustrahlen. Immer wieder ersuchen finanziell in Bedrängnis geratene Vereine Landesregierungen, ihnen mit Bürgschaften aus der Patsche zu helfen. Das Sponsoring und der schnöde Mammon, der den Fußball zunehmend regiert, politisieren wiederum viele Fans.

Beim FC Bayern München kam es im November zu einer turbulenten Jahreshauptversammlung, weil kritische Anhänger verlangen, ihr FC solle sich vom Sponsor Qatar Airways trennen. Die Fluglinie gehört dem arabischen Emirat Qatar, wo es laut Nichtregierungsorganisationen zu fortwährenden Menschenrechtsverletzungen kommt. Zwar weigerte sich die Führung des FC, einen entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen. Doch die Debatte dürfte bis zum Anstoß der Weltmeisterschaft in Qatar im November 2022 immer wieder aufflammen.

Erstaunlich still ist es dagegen bei einem anderen Traditionsverein mit einem mindestens ebenso fragwürdigen Sponsor: Schon seit 2007 bekommt Schalke 04 vom staatlichen russischen Gaskonzern Gazprom Saison für Saison Millionen. Weil bei den sogenannten Königsblauen unter dem mittlerweile ausgeschiedenen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies und dem früheren Finanzchef Peter Peters jahrelang Schulden mit immer neuen Schulden bekämpft wurden und sich die Verbindlichkeiten mittlerweile in astronomischen Höhen türmen, hätte der von Fans deshalb spöttisch „Schufa 04“ genannte Klub vermutlich längst Insolvenz anmelden müssen, wenn er nicht im vergangenen Jahr eine Bürgschaft vom Land Nordrhein-Westfalen bekommen hätte – und wenn das Gasgeld nicht zuverlässig aus Russland nach Gelsenkirchen fließen würde.

Vertragsverlängerung trotz Abstiegs

Entsprechend erleichtert war die Schalke-Führung, als Gazprom Anfang des Jahres noch vor dem Abstieg des Vereins in die zweite Liga den Vertrag verlängerte. Die „Königsgrauen“ – so ein anderer Fan-Spott – hängen am Tropf des russischen Gaskonzerns.

Die fortwährend existenzielle Lage ist die Erklärung dafür, dass Fans vielleicht hier und da kritische Kommentare in ihren Foren hinterlassen, es in der Öffentlichkeit aber nicht wie beim FC Bayern zu wahrnehmbarem Widerstand kommt. Selbst die aktuelle Kriegsgefahr in der Ukraine ändert daran bisher nichts. Was wäre, wenn der russische Präsident Wladimir Putin Truppen in das Nachbarland einmarschieren ließe?

„Auf“ Schalke ist man jedenfalls schon seit Jahren darin geübt, auch über die größten Ungeheuerlichkeiten hinwegzusehen – ganz gleich, ob Russland die ukrainische Halbinsel Krim besetzt, den Konflikt in der Ostukraine anheizt, ob Gazprom den Gaspreis für die Ukraine drastisch erhöht oder die EU die konzerneigene Bank auf ihre Sanktionsliste setzt.

Auch der Abschuss einer Boeing der Malaysia Airlines über der Ukraine führte in Gelsenkirchen nicht zum Umdenken. Die Maschine war im Juli 2014 auf ihrem Weg von den Niederlanden nach Malaysia über der Ostukraine mit einer Luftabwehrrakete angegriffen worden, alle 298 Personen an Bord kamen ums Leben. Im Juni begann in Amsterdam der Prozess. Nach Überzeugung der niederländischen Staatsanwaltschaft war Russland an dem Abschuss beteiligt.

Vertragsabschluss in Dresden

Auf die Idee, Gazprom ein Sponsoring anzubieten, soll der Fleischfabrikant Clemens Tönnies Anfang 2006 höchstselbst gekommen sein. Im März soll der damalige Schalke-Aufsichtsratschef den ehemaligen Bundeskanzler und unverbrüchlichen Putin-Freund Gerhard Schröder (SPD) gebeten haben, den Kontakt nach Russland herzustellen. Schon im Oktober 2006 wurde der Vertrag zwischen dem russischen Staatskonzern und dem Verein unterzeichnet – in Dresden, wo Putin zu DDR-Zeiten als KGB-Mann stationiert gewesen war.

Ohne Gazprom könnte Putin sein System nicht am Leben erhalten. Mit Gas lässt sich im Westen viel Geld verdienen. Obendrein eignet es sich hervorragend als geopolitisches Druck- und Erpressungsmittel – siehe Ukraine, siehe Pipeline Nordstream 2. Und über den Umweg Fußballsponsoring kann Gazprom diskret Einfluss nehmen. So gesehen ist es nur konsequent, dass Gazprom seit der Spielzeit 2012/2013 auch Sponsor der UEFA Champions League ist. Die Präsenz im europäischen Spitzenfußball sichert dem Unternehmen den unkomplizierten Zugang zu Entscheidern in Wirtschaft und Politik, ganz gleich wie schlecht die Großwetterlage zwischen Russland und der EU auch ist.

Beim FC Schalke 04 sitzt seit 2019 Matthias Warnig als Gazprom-Vertreter im Aufsichtsrat. Er ist eine besonders interessante Persönlichkeit. Der seit vielen Jahren mit Putin befreundete Warnig war einst Hauptmann der DDR-Staatssicherheit, baute nach der Wende das Russlandgeschäft der Dresdner Bank auf und gehört der Geschäftsführung der Nordstream AG an. Als Gazprom im März den Sponsorenvertrag mit Schalke verlängerte, würdigte Warnig das als „ein starkes Zeichen der Loyalität und des Zusammenhalts“, der russische Staatskonzern trage damit „zur wirtschaftlichen Stabilität des Vereins bei“.

Aus der endlosen Folge der Krisen hat das Schalke-Management bisher nichts gelernt. Trotzdem ist dem Verein breite Solidarität selbst von Konkurrenten sicher, weil er als systemrelevant für den deutschen Fußball gilt. Bei einem Ausschluss aus dem Profi-Fußball – etwa infolge einer Lizenzverweigerung wegen mangelnder Finanzstabilität und Liquidität – wäre für die ganze Liga mit einem empfindlichen Wertverlust zu rechnen.