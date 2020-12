Schäuble zur Kanzlerkandidatur : „Vielleicht jemand von der CSU“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Nehmen wir mal eine der ganz großen Entscheidungen Ihres politischen Lebens: die Wiedervereinigung. Hätte man die auch per Video aushandeln können?

Ganz überwiegend wäre das möglich gewesen. Die Staats- und Regierungschefs hätten sich auch per Video unterhalten können. Allerdings gibt es Grenzen. Mir wurde erzählt, wie Helmut Kohl und Michail Gorbatschow kurz nach dem Mauerfall in Bonn vor dem Kanzlerbungalow am Rhein gestanden haben. Kohl wies auf den Fluss und sagte zu Gorbatschow, so wie man diesen Strom nicht aufhalten könne, sei der Strom der Geschichte nicht aufzuhalten. So eine Begebenheit gibt es am Bildschirm nicht. Und was jedenfalls nicht digital funktioniert hätte, ist die Zeit davor, der Herbst 1989. Allerdings sehen wir in Belarus, dass es sogar in einer Pandemie Protestbewegungen geben kann. Die Menschen dort zeigen dabei einen unglaublichem Mut, Geduld und Ausdauer.

In der frühen Phase der Pandemie haben Sie gefordert, den für den Verteidigungsfall vorgesehenen Mechanismus einer Gesetzgebung in einem Notgremium auch in einer Pandemie zu ermöglichen. Sie sind am Widerstand der Fraktionen gescheitert. Ist das noch ein Thema?

Ich habe das damals bedauert. Politik heißt doch, vorbereitet zu sein auf Situationen, von denen man hofft, dass sie nicht eintreten. Wir waren übrigens seit dem Ende des Kalten Krieges auf vieles nicht mehr so sonderlich gut vorbereitet und haben etwa die Vorsorge im Zivil- und Katastrophenschutz zurückgefahren. Aus der Risikoanalyse „Pandemie“ der Bundesregierung von 2012, in der viele Szenarien beschrieben waren, haben wir nicht die notwendigen strengen Schlussfolgerungen gezogen. Das war ein Versäumnis.

Auch Gesetze können noch nicht elektronisch beschlossen werden.

Richtig. Wir können Ausschussdebatten hybrid führen. Einige Abgeordnete sind im Saal, andere zugeschaltet. Aber wir können im Bundestag nicht elektronisch abstimmen. Dafür fehlen noch die technischen und rechtlichen Voraussetzungen.

Wird das in dieser Legislaturperiode noch etwas?