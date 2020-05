Bundesverfassungsgericht : Schäuble: EZB-Urteil „unausweichlich, aber auch gefährlich“

Aktualisiert am

Bundestagspräsident Schäuble hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der EZB als „unausweichlich, aber auch gefährlich" bezeichnet. Die Karlsruher Richter hatten die Beschlüsse zum Anleihekaufprogramm PSPP als kompetenzwidrig und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu als „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“, also rechtswidrig bezeichnet. Schäuble sagte im Gespräch mit der F.A.Z. allerdings auch, dass die Kompetenzen der EZB „im Zweifel restriktiv auszulegen“ seien.

Unabhängige Institutionen, die nicht demokratisch legitimiert und kontrolliert seien, müssten sich strikt auf ihr Mandat beschränken. „Die Gefahr besteht darin“, so Schäuble im Gespräch mit der F.A.Z. weiter, „dass auch die Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten sich auf das Bundesverfassungsgericht berufen und dem EuGH nicht folgen.“ Dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ wiederum sagte der Bundestagspräsident: „Es kann gut sein, dass in anderen EU-Mitgliedstaaten nun auch der Bestand des Euro in Frage gestellt wird – weil ja jedes nationale Verfassungsgericht für sich urteilen könne.“ Schäuble fügte hinzu: „Diese Situation macht niemandem Freude.“

In einem Gastbeitrag für die F.A.Z. spricht sich Schäuble gemeinsam mit den Parlamentspräsidenten Frankreichs, Italiens und Spaniens für ein Europa aus, „das untereinander streiten kann, sich aber nie wieder spalten lässt.“ Die EU fordere lediglich demokratische Legitimität, Bereitschaft und Engagement sowie das Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und die Einhaltung der vereinbarten Regeln. „Trotzdem verschaffen sich in vielen Mitgliedstaaten diejenigen stärker Gehör, die den Sinn des europäischen Integrationsprozesses bezweifeln. Sie nutzen die Corona-Krise, um die Konfrontation zwischen den Völkern zu schüren und Spaltungstendenzen zu vertiefen.“