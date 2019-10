Schärferes Waffenrecht : Salve gegen Seehofer

Horst Seehofer kann die Aufregung gar nicht verstehen. „Ich bin ein großer Anhänger der bayrischen Schützenvereine“, sagt der Bundesinnenminister, als er am Mittwoch die vom Kabinett beschlossenen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorstellt. „Und jetzt auch von Vereinen in ganz Deutschland“, schiebt er nach und lacht. Aber eins müsse doch klar sein: Waffen dürften nicht in die Hände von Extremisten gelangen. „Ich möchte das ernsthafte Gegenargument hören.“

Natürlich hat der Minister gehört, was Sportschützenverbände gegen die geplante Waffenrechtsänderung vorbringen. Und scherzhaft haben die es sicher nicht gemeint. Der Unmut unter den rund zwei Millionen Schützen in Deutschland ist groß. Sie würden künftig unter Generalverdacht gestellt, so die Klage. Kurz nach dem rechtsextremistischen Terrorangriff von Halle am 9. Oktober hatte Seehofer zusammen mit den Innenministern der Länder verabredet, dass die Behörden künftig vor Erteilung einer Waffenerlaubnis beim Verfassungsschutz abfragen müssen, ob es über den Antragsteller Erkenntnisse gibt. Die Schützenverbände bekundeten daraufhin in einer gemeinsamen Mitteilung: „Schärfere Regelungen verhindern solche Taten nicht und treffen grundlos legale, gesetzestreue Waffenbesitzer.“ Dem Bundesinnenminister warfen sie vor, das Attentat von Halle „als Vorwand“ zu nutzen, um das Waffenrecht drastisch zu verschärfen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. F.A.Z. Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Der Rechtsextremist, der in Halle zwei Menschen ermordete und es in neun weiteren Fällen versuchte, hatte seine Waffen mit Hilfe von 3D-Druckern selbst angefertigt. Zwar war er wohl auch im Besitz einer konventionellen Schusswaffe, hatte allerdings keinen Waffenschein. Die nun geplanten Änderungen hätten die Tat nicht verhindert. „Darüber möchte ich nicht spekulieren“, sagt Seehofer am Mittwoch zu diesem Einwand. Dass es nicht zu einer noch größeren Katastrophe gekommen sei, liege jedenfalls auch am restriktiven Waffenrecht. Der Rechtsextremist, der Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet haben soll, war allerdings ein Waffennarr – und jahrelang Mitglied in einem Schützenverein.

Es greift ohnehin zu kurz, die geplanten Änderungen im Waffenrecht allein als Reaktionen auf die jüngsten Anschläge zu sehen. Im Eifer des Gefechts geht zuweilen einiges durcheinander – zugegebenermaßen ist die Situation aber auch ein wenig unübersichtlich. Der Entwurf zur Änderung des Waffenrechts, über den derzeit im Innenausschuss des Bundestages beraten wird, hat eine andere Vorgeschichte. Er beruht auf der EU-Feuerwaffenrichtlinie, die Deutschland eigentlich schon bis zum September des vergangenen Jahres in deutsches Recht hätte umsetzen müssen. Die Richtlinie soll als Reaktion auf die terroristischen Angriffe von Paris 2015 den Zugang zu scharfen Waffen erschweren und die Kontrollen erhöhen. Im laufenden Gesetzgebungsverfahren über die Umsetzung hat das Bundeskabinett am Mittwoch weitergehende Änderungen beschlossen, etwa die Regelabfrage beim Verfassungsschutz, die nun in den Gesetzentwurf aufgenommen werden sollen. Den Schützenverbänden gehen die ursprünglich geplanten Änderungen zu weit, die neuen ebenso.

Schützen fürchten, „zigtausende Mitglieder“ zu verlieren

Friedrich Gepperth, der Präsident des Bundes deutscher Sportschützen, warnte, durch das Gesetz werde der Gebrauchtwaffenmarkt „zusammenbrechen“, viele Waffengeschäfte würden in den Ruin getrieben, die Waffenbehörden überlastet, zudem werde der Entwurf die Schießsportverbände „Zigtausende wenn nicht gar Hunderttausende Mitglieder kosten“. Dem Bundesinnenministerium, so schrieb der Verbandschef, stünde zwar niemand von den Grünen vor – „auch wenn es momentan so aussieht“.

Mehr zum Thema 1/

Seehofer zeigt sich davon unbeeindruckt. Kürzlich in der Regierungsbefragung im Bundestag sagte er, das neue Gesetz sei das Mindeste dessen, was möglich gewesen wäre. Künftig sollen Magazine für Kurzwaffen mit mehr als 20 Schuss sowie für Gewehre mit mehr als zehn Schuss verboten sein. Bisher waren sie frei erhältlich. Seehofer verteidigte diese Einschränkung: „Magazine mit mehr als 20 Schuss – das sind halbautomatische Waffen. Ich bin nicht bereit, das im Sportbereich zuzulassen.“ Tatsächlich gibt es in Deutschland im Schießsport keine Disziplin, für die ein Magazin in dieser Größenordnung erforderlich ist.