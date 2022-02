Aktualisiert am

Sanktionen gegen Russland : Wie die Regierung Nord Stream 2 verhindern will

Juristisch ist es schwierig, den Betrieb der Pipeline aufzuhalten – alle Genehmigungen sind bereits erteilt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat trotzdem einen Weg gefunden. So konnte der Kanzler Biden zuvorkommen.

Schon vor dem tatsächlichen Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte sich die Bundesregierung am Dienstag dazu durchgerungen, das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zumindest vorläufig zu stoppen. Hinter der Entscheidung, die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme teilweise zurückzunehmen und damit den Lieferbeginn von Gas mindestens weiter zu verzögern, steckte ein neuer politischer Gestaltungswille.

Die vorhergehende Bundesregierung hatte stets argumentiert, es gebe keinen politischen Hebel, die Inbetriebnahme der Pipeline zu verhindern. Die Parteien der Ampel-Koalition sahen sich hingegen vom ersten Tag ihrer Amtszeit an unter Druck, das zu ändern. Vor allem das politische Drängen aus den Vereinigten Staaten trug dazu bei. Und tatsächlich: Washington hat am Mittwoch die Betreiberfirma Nord Stream 2 mit Sanktionen belegt, auch den Vorstandsvorsitzenden Matthias Warnig. Präsident Joe Biden tat das aber erst, als die Bundesregierung in Berlin schon die Reißleine gezogen hatte.