Sanierung der „Gorch Fock“ : Kein Schiff wird kommen

An der „Gorch Fock“ wird seit Monaten kaum gearbeitet, die Sanierung des Segelschulschiffs verzögert sich deswegen um mindestens ein weiteres halbes Jahr. Das hat das Verteidigungsministerium auf Nachfrage eingestanden. Damit sind die Versprechungen hinfällig, nach denen das Traditionsschiff der Marine spätestens Ende 2020 und damit nach fünf Jahren Reparaturzeit wieder an die Marine übergeben werden sollte.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Geplant ist nun, die Bark erst Ende Mai 2021 wieder zu übergeben. Danach müsste die Stammbesatzung der „Gorch Fock“ das Schiff erst wieder einfahren, wobei große Teile dieser Besatzung wohl längst andere Aufgaben übernommen haben. Erst dann könnten, vermutlich ab 2022, wieder Kadetten auf der „Gorch Fock“ ausgebildet werden.

Der neue Eigentümer der Werft, der Schiffsbauer Lürssen, teilte am Dienstag überraschend mit, es sei eine „umfassende Bestandsaufnahme durchgeführt“ worden, „um einen neuen, seriösen Startpunkt zu setzen“. Man habe Arbeiten des vorherigen Auftragnehmers korrigiert. Weiter heißt es: „In der Summe erfolgte an dem Schiff über viele Monate kein nennenswerter Baufortschritt.“ Zu den Kosten machte die Werft keine Angaben. Das Unternehmen Lürssen gehört zu den großen Anbietern am Schiffsbaumarkt. Die Werft baut für die Marine fünf neue Korvetten im Milliardenwert und ist auch an dem Großauftrag für das neue Mehrzweckkampfschiff MKS 180 beteiligt. Im Oktober 2019 hatte Lürssen die insolvente Elsflether Werft übernommen. Dort suchte man bis dahin nach Millionen, die in einem unübersichtlichen Firmengeflecht verschwunden sind.

Die Instandsetzung der „Gorch Fock“ wird von zahlreichen Unregelmäßigkeiten, enormen Kostensteigerungen, Betrugs- und Korruptionsermittlungen begleitet. Alleine der Bund hatte Forderungen von 16 Millionen Euro gegen die Werft, zahlreiche Subunternehmen saßen auf unbezahlten Rechnungen, wesentliche Teile des Schiffs, etwa die neuen Masten, sollten erst nach vollständiger Bezahlung herausgegeben werden.

Zuletzt hatte die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im März 2019 nach umfassender Bestandsaufnahme von „guten Chancen“ für das Schiff gesprochen. Im vorigen Sommer war die „Gorch Fock“ nach neuerlichem Streit unter Gläubigern der inzwischen insolventen Elsflether Werft aus dem Trockendock gekommen. Es hieß dann verbindlich, die Sanierung werde Ende 2020 zu einem auf 135 Millionen Euro begrenzen Preis abgeschlossen. Ein Sprecher nannte damals den 22. Dezember 2020 als Übergabedatum. „Aus heutiger Sicht ist das der Termin. Wir gehen davon aus, dass wir das bis Ende des Jahres gepackt haben“, sagte das Ministerium damals. Das war offenbar zu optimistisch.