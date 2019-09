Politische Satiriker : Saftlose Humoristen

Der Satiriker Böhmermann kündigt Ende August eine Kandidatur als SPD-Vorsitzender in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ an. Bild: dpa

Nach den heutigen Maßstäben der Political Correctness, sagte zuletzt Harald Schmidt, hätte man ihm seine Show nach einer Woche abgenommen. Doch ist wirklich die politische Korrektheit das Neue? Zweifel sind angebracht.

Jan Böhmermann hat die Grenzen ja auch noch ausgelotet, etwa mit seinem Erdogan-Gedicht. Der Unterschied zu Schmidt: Dieser hat seine Späße nicht so hoch aufgehängt, nie redete er von der Uneigentlichkeit künstlerischen Sprechens auf der Bühne, nie erwartete er wohl, dass halb Deutschland inklusive der Kanzlerin die Subtilität seines Humors erkennen müsse.

Viele Satiriker nehmen sich und ihr Tun heute wahnsinnig ernst. Sie beanspruchen, eine „Haltung“ zu haben. Selbst Oliver Pocher hat sich gegen die AfD positioniert – der kleinste gemeinsame Nenner der Branche.

Meinungsmacher lesen keine Bücher mehr

Es gibt viele gute Gründe, das zu tun. Einer davon: Man kann so das eigene Schaffen veredeln: moralisch, intellektuell. Letzteres tut oft not. Der klassische Bildungskanon, den Leute wie Gerhard Polt oder Bruno Jonas spielerisch beherrschen, ist aus der Satire weitgehend verschwunden.

Schmidt hat Hamlet oder 150 Jahre SPD mit Playmobil-Figuren nachgespielt. Dass seine Zeit im Fernsehen zu Ende gegangen ist, hat nicht nur mit politischer Korrektheit zu tun, sondern auch damit, dass selbst Meinungsmacher wie Rezo heutzutage erklärtermaßen keine Bücher mehr lesen.

Haltung – oder die Simulation davon – hat der Neugier den Rang abgelaufen. Das Credo lautet: Die Welt sei aus den Fugen geraten, dagegen müsse man was tun. Da ist was dran – auch wenn bei vielen Fragen Zweifel bestehen, was besser ist: ruhig Blut bewahren oder aufgebracht sein.

Die Pose des Widerstandskämpfers ist gerade unter Satirikern sehr beliebt. Dazu hat der großartige Kabarettist Josef Hader in seiner Filmrolle als Stefan Zweig das Nötige gesagt: „Jede Widerstandsgeste ohne Risiko ist nichts als Geltungssucht.“

Satiriker in der Politik – was soll das?

Über vieles würde man ja hinwegsehen, wären die Satiriker in ihrem Kampf bisher erfolgreich gewesen. Aber das lässt sich nicht ohne weiteres sagen: Die AfD hat sich immer mehr radikalisiert, und Donald Trump sitzt fest im Sattel, obwohl sich ein ganzer Stoßtrupp von Late-Night-Moderatoren in Amerika Abend für Abend an ihm aufreibt.

Die Machtlosigkeit der Humoristen ist mit Händen zu greifen. Vielleicht versuchen sie deshalb, jemand anderes zu sein. Böhmermann zum Beispiel absolviert den Stand-up-Teil in seiner Show mit sichtlicher Lustlosigkeit, vielleicht kann er es auch nicht besser. Er ist dafür ein wirkmächtiger Performancekünstler.

Andere wie Martin Sonneborn oder Nico Semsrott sind gleich in die Politik gegangen (womit Böhmermann zuletzt anscheinend auch liebäugelte). Keiner von ihnen konnte bisher allerdings deutlich machen, was das soll. Sonneborn sagte mal über Politiker, die sich in Satire versuchen, man solle das den Experten überlassen. Wenn das stimmt – gilt das dann nicht auch umgekehrt?

Humorfachleute treten heute wieder gern mit der Attitüde auf, kein Pardon zu kennen, klar zu benennen, wie ein früherer Gagschreiber Harald Schmidts sagt, „wo der Feind steht“. Das hört sich gefährlich nach Carl Schmitt an. Wo steht der Feind? Dass sich das oft gar nicht so genau sagen lässt, ist eine Binse der Guerrillakriegsführung. Davon abgesehen, berauben sich Satiriker mit diesem Anspruch ihrer schärfsten Waffe: der Unberechenbarkeit.

Humoristen könnten ein bisschen mehr Humor vertragen

Das Schöne an der Satire ist doch auch, dass sie alle treffen, dass keiner sich vor ihr sicher fühlen kann. Im Moment trifft sie zu oft dieselben – und überlässt so die problematischen oder wenigstens skurrilen Aspekte von Identitätspolitik, Einwanderung oder Islam den falschen Leuten.

Der Humor derjenigen, die sich im Besitz der Wahrheit glauben, hat in Deutschland eine lange, durchaus große Tradition. Er widerspricht trotzdem jeder Lebenserfahrung. Außerdem führt er dazu, dass sich Leute wie Dieter Nuhr ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, gegen den „Mainstream“ zu bürsten. Das ist ebenso langweilig.

Zur Satire gehört Chuzpe. Aber Selbstüberschätzung wird dann schal, wenn sie nicht nur uneigentliches Vexierspiel ist wie bei Schmidt, sondern offenbar ernst gemeint und dann nicht eingelöst wird. Man schaue sich nur mal Böhmermanns Interviews mit den Gästen seiner Show an, mit Rezo oder Marius Müller-Westernhagen: vor Übereinstimmung triefend.

Satire soll weh tun dürfen und wirken, irritieren und aufklären zugleich. Wer das sehr gut beherrscht, sind die Macher von „Die Anstalt“.

Aber das Spezifische an der Satire im Unterschied zu Journalismus und Politik ist doch, dass sie im Bewusstsein der Fehlbarkeit und potentiellen Lächerlichkeit ihrer Schöpfer einen etwas nachsichtigeren Blick auf die anderen hat. In diesem Sinne könnten viele Humoristen ein bisschen mehr Humor vertragen.