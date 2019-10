Sächsische Regierungsbildung : Glasnost im Dresdner Landtag

Einen Monat nach der Landtagswahl kommt der neue sächsische Landtag am 1. Oktober 2019 erstmals in Dresden zusammen. Bild: dpa

Als der Sächsische Landtag am Dienstag erstmals nach der Landtagswahl am 1. September in Dresden zusammentrat, war die größte Veränderung unübersehbar. Auf der rechten Seite des Parlaments, die die CDU 29 Jahre lang nahezu uneingeschränkt dominiert hatte, breitet sich jetzt die AfD aus. Mit 27,5 Prozent der Stimmen und 38 Abgeordneten ist sie nun nahezu dreimal so groß wie bisher. Auf der linken Seite des Plenarsaals dagegen, die bisher stets von der Linkspartei ausgefüllt worden ist, haben nun die SPD und die Grünen viel Platz, seit die Linke ihr Wahlergebnis auf 10,4 Prozent und damit auch die Zahl ihrer Abgeordneten auf zehn halbiert hat. Als mutmaßlich kleinste Oppositionspartei führt sie im Landtag ein eher randständiges Dasein.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

In der Mitte wiederum sitzen die drei Fraktionen, die künftig eine Regierungskoalition bilden wollen: die CDU, die mit 32,1 Prozent die Wahl noch einmal gewonnen hat, die SPD, die auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 7,7 Prozent gefallen ist, und die Grünen, die sich auf 8,6 Prozent verbessert haben.

Tagesaktuelle Debatten und mehr Selbstbewusstsein

Zum ersten Mal in der Geschichte Sachsens seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 werden künftig drei Koalitionspartner gebraucht, um eine stabile Landesregierung zu bilden. Für die CDU, die dreimal die absolute Mehrheit geholt hat und seit 2004 lediglich auf die SPD oder die FDP als Kleinst-Koalitionspartner angewiesen war, die sie mehr oder weniger am ausgestreckten Arm verhungern ließ, wird es wohl die größte Herausforderung sein, ihre bisherige Dominanz und bisweilen auch Arroganz gegenüber den anderen Parteien zu zügeln.

Nicht überraschend waren daher die Veränderungen, die zur Geschäftsordnung des Landtags beschlossen worden sind. So sollen Aktuelle Debatten künftig tatsächlich aktuell sein und nicht schon Tage vorher in den Geschäftsgang eingebracht werden müssen. Zudem wird es „intensive Befragungen“ der Staatsregierung geben. Im Parlament sollen Abgeordnete mehrfach befragen dürfen, beim Ministerpräsidenten soll es – nach Vorbild des Bundestages, der die Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Fragestunden lädt – mindestens einmal im Jahr der Fall sein.

Darüber hinaus lässt sich die Union darauf ein, Ausschusssitzungen zumindest bei den Themen öffentlich zu machen, die nicht im Plenum behandelt werden. Bisher hatte sich die CDU als einzige Partei strikt gegen eine solche Öffnung gegenüber der Öffentlichkeit ausgesprochen. Bei so viel Glasnost sahen die Grünen denn auch eine neue politische Kultur im Landtag einziehen. Es sei gelungen, das Parlament selbstbewusster aufzustellen „und vor allem wieder zu dem zentralen Ort der politischen Debatten in unserer Demokratie zu machen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Valentin Lippmann, der gar auf einen „Hauch von Westminster“ in Sachsens Landtag hofft – „gleichwohl nur in Bezug auf das Selbstbewusstsein des Parlaments“.

Grüne, Linke und SPD stellen sich gegen AfD-Vizepräsidenten

Bei so viel Veränderung bestand die Union wenigstens auf einer Konstante, auch wenn die Fraktion hier – was bisher unerhört war – zumindest den Aufstand geprobt hat: Erstmals gab es auf der konstituierenden Sitzung eine Gegenkandidatin für den Vorschlag für das Amt des Landtagspräsidenten, das der bisherige Amtsinhaber Matthias Rößler, der es knapp wieder ins Parlament geschafft hatte, abermals beanspruchte.