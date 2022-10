Aktualisiert am

Energiekrise in Sachsen : Wenn der Bäcker für das Brot sieben Euro nimmt

Die Energiepreise sind nur ein Teil des Ärgers, der sich bei sächsischen Unternehmern aufgestaut hat. Ministerpräsident Kretschmer hört sich die Sorgen an. Aber was kann er tun?

Eigentlich wollten alle nur ihre Arbeit machen. So fasst ein Unternehmer am Ende die Lage zusammen. „Aber wenn jetzt nichts passiert, besteht die Gefahr, dass es sich radikalisiert.“ Und das, da sind sich die gut 30 Männer und Frauen einig, wolle hier niemand. Deshalb sind sie am Freitagabend ins Gasthaus nach Waltersdorf gekommen, gut eine Stunde südöstlich von Dresden im Zittauer Ge­birge. Es sind Bauunternehmer, Tischler, Bäcker, Brauer, Gärtner, Einzelhändler aus der Region, die um ihre Existenz fürchten.

Zum ersten Mal wieder seit 1990, sagen viele. Lange, zu lange, hätten sie sich die Entwicklung angeschaut, bis sie Mitte September ein erstes Treffen organisierten. „Wir saßen in einer Bä­ckerei zusammen“, sagt Jens Freiberg, der einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb leitet und einer der Initiatoren ist. Die Energiepreise seien nur der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Unternehmer sind zu De­monstrationen gegangen und haben ei­nen Autokorso organisiert; 300 Firmen mit 696 Fahrzeugen nahmen daran teil. „Es hat sich einfach zu viel angestaut.“ So viel, das manche dabei seien, die Nerven zu verlieren.