Anschlag auf Asylunterkunft : „Zutiefst primitiv und menschenverachtend“

In Bautzen haben Unbekannte Brandsätze in ein ehemaliges Hotel geworfen, in dem bald geflüchtete Familien untergebracht werden sollten. Landrat Udo Witschas geht von einem fremdenfeindlichen Anschlag aus und ist „absolut entsetzt und wütend“.

Am Freitagmorgen habe bisher unbekannte Täter einen Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft für Flüchtlinge in Bautzen verübt. Nach Angaben des Landeskriminalamts seien an dem früheren Hotel gegen fünf Uhr Fensterscheiben eingeworfen worden. Kurz darauf habe es im Gebäude zu brennen begonnen. Vier Personen, die sich in dem Gebäude aufhielten, blieben unverletzt. Bei ihnen handelt es sich um Mitarbeiter und Handwerker, die das Haus sanierten. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, inzwischen ermittelt das polizeiliche Extremismusabwehrzentrum. Auf Bildern waren eine verkohlte Fassade, mehrere kaputte Fenster sowie ausgebrannte Räume zu sehen. Die einst unter dem Namen Spreehotel geführte Unterkunft war bereits von 2015 an mehrere Jahre Herberge für Asylbewerber. Damals hatte es viel Protest sowie 2015 auch einen Brandanschlag gegeben, bei dem niemand zu Schaden kam. Drei junge Männer waren dafür zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

„Wir müssen von einem fremdenfeindlichen Anschlag ausgehen“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). „Aus Hass Häuser anzuzünden, weil man Geflüchtete nicht in seiner Nähe haben möchte, ist zutiefst primitiv und menschenverachtend.“ Auch der Bautzner Landrat Udo Witschas verurteilte den mutmaßlichen Anschlag auf das Schärfste. „Ich bin absolut entsetzt und wütend“, sagte der CDU-Politiker. Hier seien leichtsinnig Menschenleben gefährdet worden.

Mit Schildern wie „Unser Land zuerst“ vor das Haus gezogen

Die Pläne des Landkreises, in dem leerstehenden Gebäude abermals Flüchtlinge unterzubringen, hatten in den vergangenen Tagen erhebliche Kritik hervorgerufen. Laut Landkreis sollten in dem Haus von kommender Woche an etwa 200 Personen – ausschließlich Familien – untergebracht werden. Erst am Dienstag hatte die AfD zum wiederholten Mal vor dem Gebäude dagegen protestiert. Dabei sprachen unter anderem der Bundestabgeordnete Karsten Hilse sowie der Landtagsabgeordnete Frank Peschel zu den zwei Dutzend Demonstranten, die mit Schildern wie „Unser Land zuerst“ vor das Haus gezogen waren.

Ziel sei es, „die Öffnung des Asylheims“ zu verhindern und gegen „die aktuelle Migrationswelle“ zu protestieren, erklärte der AfD-Kreisverband Bautzen. Dem MDR zufolge hätten dabei auch Teilnehmer gerufen, dass die Leute hier „das Problem schon lösen“ würden. Ob der Anschlag eine Folge des Protests ist, wird derzeit ermittelt. Hilse äußerte sich am Freitag nicht dazu, sein Parteifreund Peschel erklärte, „jeden Zusammenhang unserer Protestveranstaltung mit dem Brand“ abzulehnen. Die AfD verurteile Angriffe auf Eigentum und lehne jede Form von Gewalt ab.

Derzeit nehmen in mehreren Regionen Proteste gegen geplante Asylunterkünfte zu. So protestierten vergangene Woche auch in Chemnitz etwa 100 Menschen gegen eine Unterkunft, die ebenfalls ausschließlich für Familien geplant sein soll. Im thüringischen Eichsfeld hatte der Landkreis Anfang der Woche aufgrund von Protesten den Mietvertrag für eine leerstehende und beheizbare Halle, die als Asylunterkunft dienen sollte, zurückgezogen. Landrat Werner Hennig (CDU) begründete das mit der Bedrohung von Mitarbeitern des Landkreises, deren Sicherheit er nicht gefährden wolle.