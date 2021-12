Debatte im sächsischen Landtag : Die Pandemie existiert für viele AfDler nicht

Auf alles vorbereitet: Polizisten sichern am Montag den Landtag in Dresden Bild: AFP

Mitten in seiner Rede vor dem sächsischen Landtag am Montag kommt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auch auf den AfD-Abgeordneten Ivo Teichmann aus der Sächsischen Schweiz zu sprechen. Er möchte „dem Kollegen Teichmann baldige Genesung wünschen“, sagt Kretschmer, und dass das Gesundheitssystem eben keine Unterschiede kenne, sondern jeden, der Hilfe brauche, anständig behandle. „Mich hat Corona nun doch mehr erwischt“, hatte Teichmann am Wochenende bekanntgegeben. „Ich liege seit heute mit Lungenentzündung in der Uniklinik in Dresden und werde hier mit Sauerstoff versorgt.“

Die Lage für ihn, der zuvor auch auf Corona-Demos war, ist also durchaus ernst, doch Teichmanns Fraktionskollegen machen sich, während der Landtag dem Abgeordneten gute Besserung wünscht, einen Spaß daraus. Sie winken ab, sie lachen, einige greifen sich demonstrativ an den Kopf.