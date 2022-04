Nach Polizeiskandalen : Sachsens Innenminister Wöller wird entlassen

Am Freitagmorgen lud die Staatskanzlei in Dresden die Medien für 12.30 Uhr zu einem „Statement des Ministerpräsidenten aus aktuellem Anlass“ ein. Da war endgültig klar, was zuvor schon als Gerücht durch das Regierungsviertel die Runde gemacht hatte. Michael Kretschmer (CDU) wird Innenminister Roland Wöller entlassen. Dieser soll zwar noch bis zum Schluss um sein Amt gekämpft haben, doch der Druck war zu groß und der Rückhalt auch in den eigenen Reihen zu gering geworden.

Nachfolger des 51 Jahre alten CDU-Politikers soll der bisherige Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, werden, berichtet die „Sächsische Zeitung“. Wöller war seit Dezember 2017 im Amt, hatte sich aber vor allem in den vergangenen Wochen immer tiefer in einen Strudel aus Polizeiskandalen und hausgemachten Problemen eingegraben. Beinahe täglich gelangten neue Verfehlungen insbesondere in Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes ans Licht, darunter waren der Diebstahl von fast 15.000 Schuss Munition für ein privates Schießtraining, verbotene Aufnahmerituale in eine vermeintliche Eliteeinheit, bei der ein Polizist mit Farbmunition aus nächster Nähe verletzt wurde, sowie zuletzt ein Skiurlaub in den Alpen, den Truppenteile eines Mobilen Einsatzkommandos als Fortbildung abgerechnet haben sollen.

Polizei wirft Wöller Vetternwirtschaft vor

Wöller hatte zwar versucht, mit personeller und organisatorischer Neuaufstellung den Laden wieder in den Griff zu bekommen, doch zog er sich auch wegen ungeschickter sowie nicht klar kommunizierter Entscheidungen den beinahe einhelligen Unmut der Polizei zu. Hinzu kam zuletzt auch noch der Vorwurf der Vetternwirtschaft im Innenministerium, wo Wöller vor allem persönliche Vertraute und Bekannte in lukrative Stellen brachte. So machte er einen jungen Parteifreund, der bisher kaum Erfahrung mit der Polizei hatte, zu deren Chefsprecher und protegierte eine Freundin seiner Frau an der Hochschule der sächsischen Polizei.

Die bisherige Leiterin des Rektoratsbüros soll nach Wöllers Willen Kanzlerin der Hochschule werden und dabei gleich mehrere Besoldungsstufen überspringen. Die Stellenvoraussetzung, die eigentlich ein Zweites juristisches Staatsexamen vorsieht, sei an die Bewerberin, die lediglich das erste Staatsexamen hat, angepasst worden, lautet ein Vorwurf aus der Polizei. Zudem sei die Frau trotz Überschreitens der Altersgrenze verbeamtet worden.

All das gipfelte in vehementen Rücktrittsforderungen insbesondere der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), die die allermeisten der rund 14.000 sächsischen Polizisten vertreten. Auch ein kurzfristig anberaumtes Krisentreffen zwischen Wöller und den Gewerkschaften am Dienstag brachte keine Änderung. Der Minister habe nicht mehr ihr Vertrauen und es lasse sich auch nicht wiederherstellen, informierten Gewerkschaftsvertreter im Anschluss unisono.

Wöller selbst versuchte am selben Tag in einem Pressegespräch noch einen medialen Befreiungsschlag, doch es war zu spät. Die Koalitionspartner Grüne und SPD waren schon länger verärgert über die Arbeitsweise des Innenministeriums, und auch in der CDU schlossen sich die Reihen zuletzt nur oberflächlich, nachdem AfD und Linke Wöllers Entlassung gefordert hatten.

Mit Wöllers Entlassung wagt Kretschmer nun den Befreiungsschlag zwei Monate vor den für die Union im Freistaat wichtigen Kommunalwahlen. Dabei werden fast alle Landräte, die bisher ausnahmslos der CDU angehören, und zahlreiche Bürgermeister neu gewählt. Weil zahlreiche Amtsinhaber aus Altersgründen nicht mehr antreten, rechnet sich die AfD Chancen aus, erstmals ein Bürgermeister- oder Landratsamt in Sachsen zu übernehmen. Die Innere Sicherheit, eines der Kernthemen der Union, soll, so offenbar das Kalkül Kretschmers, nicht länger durch unbewältigte Affären leiden.