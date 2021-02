Sachsen : Fast alle Grund- und Förderschüler zurück im Präsenzunterricht

Zwei Monate nach der pandemiebedingten Schließung aller Schulen haben in Sachsen seit Montag die Grundschulen wieder geöffnet. Allerdings bleibe die Schulpräsenzpflicht zunächst ausgesetzt, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Eltern, die ihre Kinder wegen des Infektionsrisikos weiterhin zu Hause lassen wollten, könnten dies bis auf weiteres tun. Doch knapp 97 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Grund- und Förderschulen seien gleich am ersten Tag wieder zum Unterricht erschienen, sagte der Sprecher des sächsischen Ministeriums für Kultus, Dirk Reelfs, der F.A.Z.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Insgesamt lernen in Sachsen rund 150.000 Schüler an Grundschulen. Bereits im vergangenen Frühjahr, als die Schulen im Freistaat nach dem ersten Lockdown unter ähnlichen Bedingungen wieder öffneten, waren ebenfalls fast alle Schüler wieder zum Präsenzunterricht zurückgekehrt.

Bei den Lehrern sei die Zahl ähnlich hoch gewesen, obwohl das Land älteren Pädagogen, die zur Risikogruppe zählen, die Möglichkeit eingeräumt hat, sich mit einem ärztlichen Attest vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Der Altersdurchschnitt unter Sachsens Lehrern ist vergleichsweise hoch, weil nach der Wiedervereinigung wegen des mit der Abwanderung verbundenen Bevölkerungsrückgangs fast drei Jahrzehnte lang kaum junge Lehrer eingestellt worden waren.

Gestaffelte Einlass- und Pausenzeiten

Ebenfalls wie im Frühjahr fand ab Montag zunächst eingeschränkter Regelunterricht statt. Die Schüler werden in festen, streng voneinander getrennten Gruppen und stets von denselben Lehrkräften und Hortnern betreut. Für alle gelten gestaffelte Einlass- und Pausenzeiten sowie getrennte Laufwege auf dem Schulgelände. Im Frühsommer und Herbst hatten zwei Schulstudien in Sachsen gezeigt, dass gerade jüngere Schüler so gut wie gar nicht zur Verbreitung des Coronavirus beitragen und sich die Infektion in Schulen kaum verbreitet.

Anders war die Lage jedoch nach dem plötzlich starken Anstieg der Coronazahlen Ende Oktober, als sich das Infektionsgeschehen in der Gesellschaft auch in Sachsens Schulen widerspiegelte. Inzwischen ist die Zahl der Neuinfektion auch in Sachsen stark gesunken, sodass neben Grundschulen seit Montag auch Kindertagesstätten wieder geöffnet haben. „Gerade Kleinere, die seit zwei Monaten im Lockdown sind, können aufgrund ihres Alters im Distanzunterricht kaum begleitet werden“, sagte Reelfs. „Sie brauchen die direkte Kommunikation mit Lehrern.“ Die Älteren freilich müssten sich noch eine Weile gedulden.

Die Mehrzahl der Eltern zeigte sich einer Umfrage der „Sächsischen Zeitung“ zufolge erfreut über die Schulöffnung. 57 Prozent der Befragten begrüßten den Schritt, gut ein Drittel hielt die Maßnahme hingegen für falsch. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte die Schulöffnung als zu früh, während der Landesschülerrat den Schritt am Montag begrüßte. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz allerdings an fünf Tagen hintereinander wieder die Marke von 100 Neuinfektion übersteigen, werden die Grundschulen wieder geschlossen.

Sachsen ist nach Bremen und Niedersachsen, wo die Grundschulen im Wechselunterricht geöffnet haben, das dritte Bundesland, das seine Grundschulen früher als andere Länder öffnet. Die meisten anderen Länder haben angekündigt, ihre Grundschulen ab 22. Februar zu öffnen, Sachsen-Anhalt will dies erst ab Anfang März tun. In fast allen Bundesländern haben seit Mitte Januar lediglich Schüler in Abschlussklassen Präsenzunterricht.