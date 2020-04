Gottesdienste in Sachsen : „Leg weg, heute wird doch nicht gesungen“

Pfarrer Norbert Reißmann in seiner Kirche in Niederau Bild: Stefan Locke

Die Glocken läuten mit voller Kraft an diesem kühlen Morgen. Die ältere Frau in Reihe fünf hat Mütze und Mantel angelassen, sie schlägt schon einmal das Gesangbuch auf. Eine andere Frau, die mit zwei Plätzen Abstand in der gleichen Reihe sitzt, ruft leise hinüber: „Leg weg, das brauchst du nicht. Heute wird doch nicht gesungen.“ Die Angesprochene nickt, beide lächeln sich zu. Es seien eben „komische Zeiten“, wird Pfarrer Norbert Reißmann später sagen. „Wir wollten heute Lieder singen. Aber mit Mundschutz konnte ich mir das nicht vorstellen.“

Also liest der Pfarrer die jeweils erste Strophe eines Liedes laut vor, dann setzt die Orgel ein, und statt des Gesangs spielt ein Gemeindemitglied auf der Blockflöte. Klar und hell klingt die Musik durch die kleine Dorfkirche von Niederau bei Meißen. So wird aus der Improvisation ein stimmungsvoller Gottesdienst.

Sechs Wochen lang mussten die Gemeindemitglieder hier – wie alle in ganz Sachsen – auf den Kirchgang am Sonntag verzichten. Als erstes Bundesland hat der Freistaat dann vor einigen Tagen verkündet, dass neben den Baumärkten auch die Kirchen wieder öffnen können. In die Baumärkte dürfen Heimwerker mit Mundschutz, Einkaufswagen und desinfizierten Händen nahezu ungezählt strömen, in den Kirchen müssen die Pfarrer die Zahl ihrer Schäfchen allerdings exakt bestimmen – mehr als 15 dürfen nicht hinein.

Das sei „an der Grenze des Vertretbaren“, hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gesagt, aber seine Entscheidung auch gegen Kritik und den Spott, dass im vermeintlich gottlosen Osten doch ohnehin kaum mehr Leute zur Andacht kämen, verteidigt. Kretschmer sagte: „Es ist uns wichtig, religiöses Leben wieder zu ermöglichen.“

So froh die Kirche über die Möglichkeit auch ist, stellt sie doch die Pfarrer vor ein großes Problem. Sollen sie etwa Gläubige abweisen, wenn die Kirche voll ist? „Das wollte ich nicht tun“, sagt Pfarrer Reißmann, der in seiner Stammkirche in der Nachbargemeinde Weinböhla sonntags meist um die 100 Gottesdienstbesucher empfängt. Er bietet dort deshalb – wie in den vergangenen Wochen – sonntags um zehn Uhr eine „offene Kirche“ mit der Möglichkeit zur individuellen Andacht an.

Zu den Kuriositäten der sächsischen Corona-Allgemeinverfügung gehört, dass die Zahl der Besucher dann nicht beschränkt ist. Aber Reißmann will nicht den Rebell geben. Seinen ersten offiziellen Gottesdienst seit sechs Wochen hält er deshalb zuvor in der Kirche im kleinen Niederau, die zu den fünf Kirchen mit 2500 Mitgliedern gehört, die er gemeinsam mit einem weiteren Pfarrer betreut. Rund 20 Leute seien hier in normalen Zeiten dabei, sagt er, als er am Kircheneingang eine Flasche Desinfektionsmittel plaziert und ein Hinweisschild anbringt mit der Bitte, die Hygienevorschriften einzuhalten.

Als um 8.30 Uhr die Glocken läuten, sitzen neun Besucher – fünf ältere Frauen, ein Mann mittleren Alters und eine Familie mit kleinem Kind – in der um die Mitte des 19. Jahrhunderts errichteten Kirche. Bei ihrer Sanierung 1973 erhielt sie ein modernes, raumfüllendes Altarbild, das von Nächstenliebe, Barmherzigkeit und dem Urteil Gottes handelt. Platz wäre für 150 Menschen. „Ich denke, es ist uns etwas fröhlicher ums Herz an diesem Sonntag“, beginnt Reißmann den Gottesdienst.