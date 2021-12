Bürgermeisterin aus Sachsen : „Die Proteste sind so destruktiv“

Seit Wochen gibt es in vielen Orten Sachsens zum Teil radikale Proteste gegen die Corona-Politik – auch in Ebersbach-Neugersdorf in der Oberlausitz, einer Region, in der die Zahl der Neuinfektionen auf Rekordhöhen stieg, während die Impfquote zu den niedrigsten zählt. Dort hat sich jetzt Bürgermeisterin Verena Hergenröder (63, parteilos) in einem deutlichen offenen Brief an die Menschen gewandt. Sie findet überraschend viel Zustimmung.

Frau Hergenröder, Sie kritisieren in Ihrem Brief „verantwortungsloses und sinnfreies Verhalten von Gruppierungen, die Respektlosigkeit leben, Rechte einfordern und gleichzeitig missachten, Verunsicherung streuen und die Gefahr durch Corona vehement verneinen“. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Wir alle sind seit Monaten in einer schwierigen Lage, für viele hat sich das Leben drastisch verändert. Niemand hat doch Erfahrungen mit einer Pandemie, und ich habe volles Verständnis für Kritik, gerade auch an den Maßnahmen. Sie hilft uns ja bestenfalls auch weiter. Doch die Proteste, die jetzt stattfinden, sind so destruktiv. Diese Leute ziehen alles in Misskredit, sie halten sich an keine Regeln, sie greifen Ordnungskräfte an, die ihre Arbeit machen. Sie stellen vor dem Rathaus Kerzen ab, und zwar so, dass im wahrsten Sinne des Wortes Brandgefahr besteht. Dazu kommen Texte, in denen die Gefahr durch Corona geleugnet wird und Kinderzeichnungen mit durchgestrichenen Impfspritzen. Als dann auch noch vor unserem Krankenhaus demonstriert wurde, in dem Menschen um ihr Leben kämpfen, war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Da hab ich mich hingesetzt und mir gesagt: Jetzt mach ich was. Es hat jetzt einfach mal gereicht.

Sie appellieren an die Vernunft und werben um Vertrauen in Wissenschaft und Medizin sowie um Anstand und Respekt. Welche Reaktionen gab es darauf?

Es gab ganz viele tolle Rückmeldungen, von Bürgern, Stadträten, Unter­nehmern. Von den Protestlern habe ich direkt bis jetzt nichts gehört. Aber ich bin auch nicht bei Facebook. Das tue ich mir nicht an. Gefreut habe ich mich auch über die Reaktionen vieler ­Amtskollegen. Viele haben sich für den Impuls bedankt und wollen auch wie wir ein Schild vor dem Rathaus auf­stellen.

Sie gedenken darauf der Corona-Toten und ihrer Angehörigen, danken dem Klinikpersonal und zollen allen von der Pandemie Betroffenen Anerkennung, gerade auch jenen, die durch die Einschränkungen in ihrer Existenz bedroht sind. „HIER zünden WIR die Kerzen an“ haben Sie darüber geschrieben. Ist das eine Art Rückeroberung des öffentlichen Raums?

Ja, denn das ist unser öffentlicher Raum. Wissen Sie, diejenigen, die hier bei uns protestieren, sind nur wenige. Mal sind es 15, mal 50, und nach 30 Minuten sind sie meist wieder weg. Aber sie sind grundsätzlich da, verbreiten sich über das Internet, und sie bringen eine ganze Region in Misskredit. Durch unsere Stadt verläuft ja auch die B 96, an der seit Monaten Menschen stehen, leider auch welche mit Reichsflaggen oder Transparenten mit verachtenden Formulierungen. Das ärgert ganz viele. Ständig diese miesen Schlagzeilen. Es gibt hier so viele Menschen, die sich engagieren. Unternehmer, die sich weltweit um Aufträge bemühen, um Touristen werben, Nachwuchs ausbilden, damit wir eine Zukunft haben, Kirchgemeinden, Vereine, Künstler und Ehrenamtliche, die sich für Kultur und Sport einsetzen. Da wird so viel Mühe, Kraft und Geld reingesteckt. Ist denn wirklich gewollt, dass all das den Bach runter geht, dass Menschen wieder weggehen? Das wollen wir doch nicht.

Ihre Stadt hat wie viele andere in Ostdeutschland auch seit 1990 die Hälfte ihrer Einwohner verloren.

Die Zeit nach der Wende war ganz schlimm, als hier ein Betrieb nach dem anderen zumachte oder sich verkleinert neu aufstellte. Wir sind jetzt aber 30 Jahre weiter, die Region kommt wieder auf die Beine. Ja, es gibt Probleme: Lehrer- und Ärztemangel, fehlende Arbeitskräfte in verschiedenen Bereichen und zu wenig Nachwuchs für die zahlreichen Ausbildungsplätze hier in der Region oder auch als Firmennachfolger, eine ausgedünnte Polizei, aber das werden wir alles nicht mit Geschrei oder gar Gewalt lösen.

Wie ist die Corona-Lage bei Ihnen, und nehmen die Protestierenden diese wahr?

Unser Krankenhaus ist überlastet, Stationen mussten umgenutzt werden, um Corona-Fälle aufnehmen zu können, die Intensivstationen sind am Limit. Aber das alles kommt wohl bei den Protestlern nicht an. Die sind so festgefahren in ihrem Frust, und sie kriegen damit auch noch die gesamte Aufmerksamkeit. Das wäre eigentlich mal eine wissenschaftliche Arbeit wert. Aber ich will deutlich machen, dass die Mehrheit eben nicht die Meinung dieser Protestler teilt.

Warum ist diese Mehrheit bisher so still ?

Das ist eine schwierige Frage. (Überlegt lange) Ich kann sie Ihnen nicht beantworten. Viele handeln auch still und machen keine große Aktion daraus. Die Landesregierung hat Bürger dazu aufgerufen, sich in Krankenhäusern und Kliniken zu melden, um ehrenamtlich zu helfen. Da gab es binnen weniger Tage eine riesige Hilfsbereitschaft. Vielleicht braucht es auch einen Anstoß wie meinen Beitrag. Wissen Sie, ich will damit niemanden angreifen, sondern zeigen, worum es jetzt geht, was zu tun ist. Wir müssen doch dafür sorgen, dass es weitergeht.

Seit Ihrem Brief und dem Schild am Rathaus gibt es in der Region und darüber hinaus viele Nachahmer. In Freiberg haben in kurzer Zeit 4000 Menschen eine Petition unterzeichnet, die Einwohner auffordert, ihre Stadt nicht Rechtsextremen und Corona-Leugnern zu überlassen. In Bautzen und Zittau haben binnen 48 Stunden mehr als 10 000 Menschen ihre Namen unter ähnliche Forderungen gesetzt. Das ist jeweils ein Vielfaches der Menschen, die allmontäglich protestieren. Ist das jetzt die Wende?

Ich würde es mir wünschen. Vor allem die Schild-Aktion hat überraschend weite Kreise gezogen. Ich bekomme aus ganz Sachsen Anrufe von Bürgermeistern, aus der Sächsischen Schweiz, aus dem Vogtland, die das begrüßen und bei sich jetzt auch so machen wollen.