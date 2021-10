F.A.Z. exklusiv : Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister: Nord Stream 2 schnell freigeben

Aktualisiert am

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze fordert angesichts hoher Gaspreise die unverzügliche Freigabe der Pipeline. Es müsse jetzt Schluss sein „mit abgehobenen, außenpolitischen Ränkespielchen in Brüssel und Berlin“.

Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2, aufgenommen am 29. April 2021. Bild: dpa

Angesichts des stark gestiegenen Gaspreises gibt es aus der deutschen Politik die Forderung nach einer unverzüglichen Freigabe der neuen Gaspipeline Nord Stream 2. „Die seit Wochen steigenden Erdgaspreise sind für Industrien und Verbraucher nicht länger zumutbar“, sagte der sachsen-anhaltische Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) der F.A.Z. „Ich fordere daher sowohl die europäische Ebene als auch unsere Bundesregierung auf, umgehend zu reagieren und die Pipeline freizugeben.“ Die Bundesnetzagentur hatte der Betreibergesellschaft noch am Montag ein Zwangsgeld angedroht, falls die Pipeline ohne behördliche Genehmigung in Betrieb genommen wird.

Wirtschaftsminister Schulze, der auch CDU-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt ist, kritisierte die Zögerlichkeit von Bundesregierung und EU-Kommission. „Jetzt muss Schluss sein mit abgehobenen, außenpolitischen Ränkespielchen in Brüssel und Berlin, um die Inbetriebnahme der Nord-Stream-Pipeline weiter zu verhindern“, sagte Schulze angesichts der Lage vieler Wirtschaftsbetriebe. Der Wirtschaftsminister brachte gegenüber der F.A.Z. zudem eine „kurzfristige Hilfestellung“ für die Unternehmen bei den CO2-Emmissionsrechten ins Spiel.

Hintergrund der Äußerungen Schulzes sind die immer stärkeren Auswirkungen der hohen Gaspreise unter anderem auf die Chemieindustrie. In Sachsen-Anhalt befindet sich mit SKW Piesteritz Deutschlands größter Produzent von Ammoniak. Nach anderen großen Ammoniak-Produzenten wie der BASF kündigte auch das Unternehmen aus Wittenberg am Dienstag an, seine Produktion zu drosseln.

Aufgrund des hohen Gaspreises sei „keine ökonomisch sinnvolle Produktion“ mehr möglich. „Ohne staatliche Maßnahmen droht in Kürze ein Produktionsstopp.“ Wirtschaftsminister Schulze befürchtet Auswirkungen auch auf die Logistikbranche, weil die Ammoniak-Fabrik in Wittenberg auch zu den größten AdBlue-Produzenten zählt. „Ohne AdBlue kommt der Lieferverkehr nahezu zum Erliegen“, warnte Schulze. „Die Zeitlinie ist eng. AdBlue wird nicht auf Vorrat produziert.“