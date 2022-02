Tobias Hans im Interview : „Friedrich Merz hat viel gelernt“

Unter Druck vor der Landtagswahl Ende März: der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in der Staatskanzlei in Saarbrücken Bild: Lucas Bäuml

Herr Ministerpräsident, das C im Namen Ihrer Partei steht zur Debatte. Kann es weg?

Nein, ich bin dagegen, das C zu streichen, weil es für die Identität der CDU elementar ist. Es zeigt, dass wir eine Partei sind, die auf unseren christlichen Werten basiert. Wir sehen die Würde des Menschen als unantastbar an und achten sie. Das C stellt auch keine Barriere dar, das sieht man an den vielen jungen Menschen, die auch ohne christliche Konfession in der CDU Mitglied sind und Verantwortung tragen. Unser Menschenbild ist nicht ausschließend, sondern integrativ.