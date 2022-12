Saar-SPD : Wer ist Emily Vontz?

Aktualisiert am

Mit Heiko Maas verlässt der letzte prominente Saarländer die Bundespolitik. Seine Nachfolgerin im Parlament ist erst 22 Jahre alt und will das grüne Gewissen der SPD sein.

Emily Vontz (SPD) in Losheim Bild: dpa

Es gab eine Zeit, da stellte das kleine Saarland fast so viele Bundesminister (drei) wie es Wahlkreise hat (vier). Bis im vergangenen Jahr hieß der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, die Verteidigungs­ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Außenminister Heiko Maas. Alle drei Saarländer. Alle verloren ihre Posten. Die beiden erstgenannten Christdemokraten, weil ihre Partei unterlag, die siegreiche SPD, weil sie das Auswärtige Amt an den Koalitionspartner abgeben musste, die Grünen.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Fast ein Jahr saß Maas als einfacher Abgeordneter im Parlament. In einem zweiseitigen Schreiben hat er in dieser Woche angekündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen und künftig in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Der vorerst letzte prominente Bundespolitiker aus dem Saarland tritt ab.