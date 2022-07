Zweite S-Bahn-Stammstrecke : Hat nun auch Bayern seinen BER?

Höhere Kosten, längere Bauzeit: Eine S-Bahn fährt in München an der Baustelle der zweiten Stammstrecke vorbei. Bild: dpa

Im Bayerischen Landtag ging es diese Woche richtig zur Sache. Die Opposition weidete sich an den jüngsten Meldungen, wonach der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke für München viel mehr kosten und viel länger dauern werde als geplant. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn zog direkt den Vergleich zum Skandalflughafen BER, der vor allem in der CSU gern als Beleg dafür hergenommen wurde, dass es die in Berlin einfach nicht können.

„Gegen das Desaster mit der zweiten Stammstrecke verblasst sogar der Berliner Flughafen“, sagte von Brunn, der nie um einen flotten Spruch verlegen ist. Die Kosten dort haben sich gegenüber ersten Schätzungen verdreifacht, bei der zweiten Stammstrecke haben sie sich von anfänglich 700 Millionen Euro auf nun womöglich über sieben Milliarden Euro mehr als verzehnfacht.

Das ist zwar nicht ganz richtig, was den BER betrifft, zeigt aber, dass sich das Problem Stammstrecke, immerhin eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands, auszuwachsen droht – zu einem Symbol dafür, dass die CSU-geführte Staatsregierung auch nicht besser ist als die anderen.

Kennenlerngespräch oder Falle?

Der noch recht frisch gebackene bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU hatte solchen Anwürfen im Landtag kaum mehr entgegenzusetzen als der Opposition „Skandalisierung“ vorzuwerfen und von der Deutschen Bahn, die das Projekt umsetzt, endlich belastbare Zahlen zu verlangen. Auch sein Hinweis, der Bundesverkehrsminister habe sich im persönlichen Gespräch zu den Kofinanzierungszusagen von 60 Prozent bekannt, verpuffte.

Am Mittwoch war Bernreiter nach Berlin zu FDP-Mann Volker Wissing gereist. Die Stimmung darf man sich als angespannt vorstellen. Denn einige Tage vorher hatte es ein Scharmützel zwischen dem Bundesverkehrsminister und der Bayerischen Staatsregierung gegeben. Was unbestritten ist: Es sollte zu einem Treffen zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder und Wissing in München kommen.

Während aber der Bundesverkehrsminister offenbar davon ausging, dass es sich um ein Kennenlerngespräch mit bundespolitischem Themenschwerpunkt handele, wollten es die Verantwortlichen in Bayern von Anfang an auch als eine Art Krisengespräch über die Probleme mit der zweiten S-Bahn-Stammstrecke verstanden wissen. Daher, so heißt es aus der Staatsregierung, sei etwa die Stadt München dazu gebeten worden.

Kurz vor dem Treffen berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ über eine zu erwartende Kostenexplosion. Das konnte man so lesen, als sei die Information von der Staatsregierung durchgestochen worden – was dort aber vehement bestritten wird. Wissing jedenfalls soll an eine Falle geglaubt haben und sagte den Termin kurzfristig ab. Allerdings hielt er eine Dinnerspeech bei der Münchner Hypovereinsbank – was wiederum von der CSU seither mit Empörung bedacht wird. Ihr neuer Generalsekretär Martin Huber spottete am Donnerstag im Landtag, Wissing habe das Gespräch platzen lassen und sei „lieber zum Häppchenessen zu einer Großbank gegangen“.

„Die Zuständigkeit liegt ausschließlich beim Freistaat Bayern“

Klar ist, dass sowohl Wissing als auch Söder möglichst wenig mit dem Milliardenprojekt in Verbindung gebracht werden wollen. Wissing sagt das ganz unverblümt, aber auch bei Söder ist es gewissermaßen verbürgt: Die „Augsburger Allgemeine“ berichtete, schon im Dezember 2020 sei ein Brandbrief aus dem Bauministerium an die Staatskanzlei gegangen, in dem Ministerialbeamte eine ganze Reihe von Risiken auflisteten und deutlich machten, dass es dringenden Handlungsbedarf gebe. Doch nichts passierte.