Russlands Angriff : „Meine Generation versteht nichts von Machtpolitik“

Wir erleben gerade schon wieder, wie Wladimir Putin Krieg als Mittel der Politik einsetzt. Sie behaupten, in Deutschland übernehme nun eine Generation Verantwortung, die unfähig sei, militärische Macht als Element der Politik zu akzeptieren oder auch nur wahrzunehmen. Wie meinen Sie das?

Meine Generation neigt dazu, die historische Ausnahmesituation ihrer Jugend für die Normalität zu halten. Die sogenannten Millennials sind in den Achtziger- und Neunzigerjahren geboren und in einer Zeit aufgewachsen, in der sie von echten Konflikten kaum berührt wurden. Wir können uns grundsätzlichen geopolitischen Wandel kaum vorstellen, weil wir ihn nie erlebt haben. Meine Generation tut sich schwer mit dem Gedanken, dass mit militärischen Mitteln durchgesetzte Machtpolitik eine Realität ist, die Antworten erfordert. Wir wurden geprägt von Francis Fukuyamas These vom Ende der Geschichte. Wir glaubten, allein Handel, Wirtschaft und Globalisierung seien entscheidend. Wir waren überzeugt, dass sich die Menschen in einer immer enger zusammenwachsenden Welt auch immer ähnlicher werden, dass Konflikte nur noch über internationale Gerichtshöfe und nach dem Völkerrecht geklärt werden.