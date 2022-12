Russlandpolitik : Warum Merkel gegenüber Putin scheiterte

Angela Merkel hat eine emotionale Bindung zu Russland. Das machte sich auch in ihrer Politik bemerkbar. Verpasste sie es deshalb, die nötige Wende in der Russlandpolitik einzuleiten?

Das größte Debakel ihrer Kanzlerschaft ist für Angela Merkel nach deren Ende eingetreten. Elf Wochen nachdem sie aus dem Kanzleramt ausgezogen war, überfiel Wladimir Putin die Ukraine. Seitdem wird die Russlandpolitik der Bundesregierung in den sechzehn Jahren ihrer Regierung mit anderen Augen gesehen.

Gefragt wird nun: Wie konnte sie nur? Und: Warum hat sie nicht? Die Kanzlerin a. D. reagierte bis zum Sommer gar nicht auf diese Fragen, seitdem äußert sie sich ab und zu, rechtfertigend, mit dem Hinweis, sie werde sich nicht entschuldigen. Wenn Diplomatie nicht gelinge, dann heiße das ja nicht, dass sie falsch gewesen sei, sagt sie.

Doch so einfach ist die Sache nicht: Merkel steht vor den Trümmern einer Politik, für die sie als exzellente Fachfrau galt. Denn niemand in der deutschen und europäischen Politik kannte Russland und seinen Präsidenten so gut und so genau wie sie – zumindest war das die allgemeine Annahme. Putins Krieg gegen die Ukraine kratzt zudem am Nimbus Merkels als Weltpolitikerin, die Dinge vom Ende her denkt. Am Ende ist es anders gekommen. Und am Ende ist immer der Kanzler schuld – oder eben die Kanzlerin.

Sie kennt Land und Leute

Merkels persönliche Nähe zu Russland ist bekannt. Sie spricht sehr gut Russisch, redete schon als Kind mit den Sowjet­re­kru­ten in Templin, wo sie aufwuchs. Einer stahl ihr Fahrrad, aber sie war ihm nicht böse. Als Schülerin in der DDR gewann sie eine Russisch-Olympiade, konnte deshalb nach Moskau fahren. Dort ging sie erstmals in eine Diskothek, kaufte ihre erste Beatles-Schallplatte. Später trampte sie durch den Süden der Sowjetunion, lernte Land und Leute kennen.

Als Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, setzte sie sich aber deutlich von ihrem Vorgänger Gerhard Schröder ab, wenn es um Russland ging. Dessen Kumpanei mit dem Ex-KGB-Mann Putin, die private Freundschaft mit Weihnachtsfeiern und Schlittenfahrten mit Eheleuten, all das wollte sie nicht.

Sie lehnte es ab, nur unter vier Augen mit Putin zu reden, wie Schröder es tat, wollte ein nüchternes Verhältnis mit dem Russen. Sie traf sich auf ihren Moskaureisen mit Oppositionellen, lud sie in ihre Berliner Wohnung ein. Sie äußerte offen Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Russland, der Unterdrückung der Opposition, den Morden an Politikern und Journalisten. Das war ein deutlicher Unterschied zu Schröder.

Sie fiel Steinmeier nicht in den Arm

Zugleich hielt Deutschland an der „strategischen Partnerschaft“ mit Russland fest, wobei nie klar war, ob sie ein künftiges Ziel sein sollte oder schon in der Gegenwart bestand. Als der sozialdemokratische Außenminister Frank-Walter Steinmeier 2006 seine Russlandstrategie namens Wandel durch Verflechtung entwarf und sie Jahre später als Modernisierungspartnerschaft mit Moskau sogar der EU verkaufte, war Merkel einverstanden. Zumindest fiel sie Steinmeier nicht in den Arm, der als Schröder-Freund sehr viel Beinfreiheit in Sachen Russland beanspruchte.

Den „Wandel durch Anbiederung“, wie einst die Union über die Russlandpolitik der SPD lästerte, machte Merkel zwar nicht mit, Orden und Ehrendoktoren aus Putins Reich lehnte sie ab – anders als führende Sozialdemokraten. Der fortwirkenden Schröder-Connection in der SPD stellte sie sich aber nicht beherzt entgegen.