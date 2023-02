Wenn in der niedersächsischen Landeshauptstadt von der „MHH“ gesprochen wird, weiß je­der Bescheid: Es geht um die „Medizinische Hochschule Hannover“, den baufälligen Beton-Riesen im Osten der Stadt. Die MHH gilt unter den Universitätskliniken als forschungsstarker Maximalversorger und ist für ihre Transplantationen bekannt. Für MHH kursiert in Hannover noch eine zweite, augenzwinkernde Auflösung: Manns, Haverich, Haller. Das spielt auf den Einfluss dieser drei angesehenen Professoren in der Klinik an. Leberspezialist Michael Manns führt die MHH als Präsident. Nierenarzt Hermann Haller wurde 2022 an der MHH emeritiert und forscht nun als Leiter eines Instituts in Amerika weiter. Der dritte Professor ist Axel Haverich, ein vielfach ausgezeichneter Chirurg, der Ende März in den Ruhestand tritt und in einigen Tagen eine Autobiographie mit dem Titel „Der menschliche Faktor: Ein Chirurg über die verlorene Kunst des Heilens“ veröffentlicht. Der 69 Jahre alte Professor ist ein MHH-Urgestein.

Entsprechend fest verankert ist Have­rich in der Stadtgesellschaft, besonders im Dunstkreis Gerhard Schröders. Have­rich teilt auch Schröders Russlandleidenschaft und gehört wie der Altkanzler zu den internationalen Federn, mit denen man sich im Reich Putins gern schmückt. Haverich hatte einst Boris Jelzin am Herzen operiert und auch später mit russischen Medizinern geforscht.