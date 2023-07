Eugen Schmidt sind die Interessen des russischen Volkes wichtig, deshalb tritt er für sie ein. Als der AfD-Abgeordnete neulich hörte, dass Autos von Russen, die nach Deutschland einreisen, vom Zoll beschlagnahmt werden, weil die Einfuhr unter EU-Sanktionen fällt, war er empört. Er nahm ein Youtube-Video auf, in dem er sich „Jewgenij“ nannte und seine Zuschauer in makellosem Russisch begrüßte: „Liebe Landsleute, liebe Bürger der Russischen Föderation mit Wohnsitz in Deutschland“. Er beklagte „Russophobie“ und „Diskriminierung“ und versprach den Betroffenen anwaltliche Hilfe. Er, der deutsche Abgeordnete, hatte schon eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, um mehr über die Beschlagnahmungen zu erfahren.

Die Russische Botschaft in Berlin verbreitete Schmidts Video über ihren offiziellen Twitter-Kanal, die Botschaftsmitarbeiter schrieben von „illegalen Beschlagnahmungen“, unterstellten also, dass der deutsche Zoll unrecht tut. Daneben stellten sie ein Foto aus einer Porträtserie, die Schmidt auch auf seiner Internetseite benutzt. Die Menschen sahen einen deutschen Abgeordneten, der redlich bemüht war, Schaden vom russischen Volk abzuwenden.

Es gibt Leute in der AfD, die das fassungslos macht. Sie sind die „NATO-Boys“, wie manche sie nennen, und sie wollen Patrioten sein, aber deutsche, keine russischen. Was Schmidt macht, ist für sie Landesverrat. Sie würden so jemanden eigentlich gerne ins Gefängnis werfen. Ironischerweise ist einer von ihnen schuld, dass Schmidt im Bundestag sitzt: der Abgeordnete Rüdiger Lucassen.

„Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los“

Lucassen war mal Oberst im Generalstab des Verteidigungsministeriums und Referent bei der NATO. Er war ein Kind der Westbindung, der Wiederbewaffnung, Jahrgang 1951. Er war aber auch AfD-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen und half Eugen Schmidt, einen guten Listenplatz zu bekommen. Der Gedanke war, dass Eugen Schmidt bei den Russlanddeutschen gut ankommt, also half ihm Lucassen. Das hat er jetzt davon. Wenn Schmidt im Bundestag redet, muss Lucassen manchmal an Goethes Zauberlehrling denken, wo es heißt: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“

Zwei Flügel stehen sich also in der AfD gegenüber, es ist nur unklar, wie stark sie sind. Jeder sagt etwas anderes. 80 Prozent der AfD-Fraktion seien unentschlossen, sagt einer, es stünden also nur jeweils zehn Prozent „Putin-Jünger“ und „NATO-Boys“ gegeneinander. Andere sagen, 60 Prozent der Fraktion seien Russlandversteher, in der Partei sogar 70 Prozent. Aber niemand ist sich sicher. Ausgerechnet im Arbeitskreis Außenpolitik der Bundestagsfraktion aber herrschen klare Verhältnisse: neun Russlandfreunde und ein einsamer Transatlantiker.

Vorsitzender ist Petr Bystron, der schon 2018 Wladimir Putin für seine „großartige Leistung“ als Präsident beglückwünschte. Außerdem dabei: Steffen Kotré, der im russischen Fernsehen in der Sendung von Wladimir Solowjow aufgetreten ist. Dieser Solowjow beschimpft die Deutschen regelmäßig als Nazis und ruft ihnen zum Beispiel zu: „Wenn Sie denken, wir werden bei der Ukraine aufhören, denken Sie noch 300-mal nach. Die Ukraine ist nur ein Zwischenstadium in der Durchsetzung russischer Sicherheitsinteressen.“