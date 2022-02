Russland gegen die Ukraine : Wer Putin stoppen will, muss sofort handeln

Putin setzt auf Eskalation, Scholz hat in Moskau Zugeständnisse gemacht. Vielleicht bringt das den Frieden, vielleicht auch nur „Peace for our Time“ – wie 1938, als die Nazis besänftigt werden sollten. Die Ukraine verlangt: Handelt jetzt!

Der Krieg ist noch nicht da. Russland hat die Ukraine noch nicht überfallen, obwohl manche das für vergangene Woche befürchtet hatten. Das ist die gute Nachricht – auch wenn die russischen Angriffsspitzen immer noch in Bereitschaft stehen.

Drei Worte schwingen besonders nach aus diesen Tagen der Kriegsgefahr. Sie sind am Montag und Dienstag gefallen, während der Reise des Bundeskanzlers in die Ukraine und nach Russland. Das erste stammt von Olaf Scholz selbst. Er sagte in Kiew und danach in Moskau, der Beitritt der Ukraine zur NATO stehe „nicht auf der Tagesordnung“. Das zweite hat Wladimir Putin gesprochen. Der hielt Scholz entgegen, Kiew verübe im Donbass, wo russische Kämpfer seit acht Jahren ukrainisches Gebiet besetzt halten und die Kämpfe jetzt wieder intensiver werden, einen „Völkermord“. Das dritte Wort kam vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selen­skij. Der gab Scholz mit, gegen Russland seien jetzt „präventive Signale“ nötig.

Der Wortbruch und sein Preis

Zu Wort Nummer eins und zu Olaf Scholz. Dessen Feststellung, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO „nicht auf der Tagesordnung“ stehe, ist scheinbar ein Allgemeinplatz. Jeder weiß, dass die Allianz das klare Aufnahmeversprechen, das sie der Ukraine 2008 in Bukarest gegeben hat, auf absehbare Zeit nicht einlösen wird, weil vor allem Berlin nie vorhatte, Wort zu halten. Deshalb ist der Beitritt bis heute ausgeblieben – mit der Folge, dass Putin die Ukraine 2014 ohne Risiko überfallen konnte. So ist die Feststellung, die Aufnahme habe sowieso nie angestanden, zwar nicht neu. Neu ist aber, dass der Kanzler den Wortbruch jetzt als Selbstverständlichkeit hinstellt, und dass er Putin auch noch gesagt hat, wie lange das gegebene Wort nicht eingelöst wird. So lange nämlich, wie sie beide im Amt sein würden. Da ein Kanzler im Durchschnitt zehneinhalb Jahre regiert und Putin theoretisch bis 2036 Präsident bleiben kann, bedeutet das: Der Traum ist aus.

Das hat zwei Folgen, eine erhoffte und eine sichere. Die erhoffte: Vielleicht wird Putin die Ukraine ja tatsächlich nicht überfallen. Die sichere: Internationale Schutzzusagen sind jetzt noch weniger wert als vorher. Das gilt nicht nur für das Versprechen der NATO an die Ukraine. Wer dieses in den Schredder gibt, um Russland zu beschwichtigen, entwertet nämlich zugleich noch ein anderes Abkommen: die Istanbuler Erklärung von 1999, in der alle Mitglieder der OSZE (also auch Deutschland und Russland) jedem Partnerstaat (also auch der Ukraine) das Recht garantierten, seine Bündnisse „frei zu wählen“. Scholz hat in Moskau dann seine Worte auch in diesem Sinn gewählt. Er erwähnte zwar mehrere Prinzipien der OSZE, aber nicht die freie Bündniswahl.

Vielleicht war dieses Zugeständnis nötig. Vielleicht ist solcher Pragmatismus ja der Stoff, aus dem der Frieden ist. Wenn es um die Ukraine und ihren Platz zwischen Ost und West ging, wurde nämlich bisher vor allem über zwei starre Modelle diskutiert. Nummer eins, das Modell „Helsinki“ (so genannt nach der Helsinki-Schlussakte von 1975), garantiert allen Ländern „souveräne Gleichheit“. Nummer zwei heißt „Jalta“, nach der Stadt auf der Krim, wo die Sieger des Zweiten Weltkriegs Europa über die Köpfe der Völker hinweg in Einflusszonen aufteilten. In „Jalta“ gab es weder Souveränität noch Gleichheit, bloß Supermächte und Vasallen. Nur ein paar kleine Länder, Österreich oder Finnland, schwebten neutral zwischen den Welten.

Das Modell Finnland

Auf das Vorbild dieser Kleinen, auf eine dauernde Neutralität der Ukraine könnte der Scholz’sche Pragmatismus hinauslaufen. Wenn die Idee funktioniert, wird der bewahrte Friede vielleicht ein gebrochenes Versprechen wert sein.