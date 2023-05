Aktualisiert am

Drohnen haben den Krieg revolutioniert. Soldaten in der Ukraine müssen jederzeit mit Angriffen von oben rechnen. Vor allem Deutschland habe das zu lange vernachlässigt, sagt die Konfliktforscherin Ulrike Franke im Interview.

Frau Franke, welche Bedeutung haben Drohnen in der Ukraine?

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



Drohnen spielen eine relevante Rolle in diesem Krieg. Wir sehen einen massiven Einsatz auf beiden Seiten. Wir haben ja eine spezielle Situation, weil durch die starke Flugabwehr auf beiden Seiten weder Russland noch die Ukraine die Lufthoheit erringen konnten. Die Kampfflugzeuge kommen deshalb seltener zum Einsatz, und es schlägt die Stunde der Drohnen.

Wie werden sie eingesetzt?

Zunächst mal zur militärischen Aufklärung sowohl von der Ukraine als auch von Russland. Das Zweite sind Angriffe mit bewaffneten Drohnen. Das machen ebenfalls beide Seiten. Der große Unterschied ist allerdings, dass Russland seine Drohnen einsetzt, um die ukrainische Infrastruktur anzugreifen und die Bevölkerung zu terrorisieren. Damit werden also Kriegsverbrechen verübt. Die Ukrainer hingegen nutzen die Drohnen, um das russische Militär zurückzuschlagen und in einigen Fällen auch um in Russland militärische Ziele anzugreifen.