Deutschland muss seine Anstrengungen zur Entkopplung von Russland weiter verstärken. Zu dieser Schlussfolgerung kommt eine Studie des „Center for the Study of Democracy“ (CSD) im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, die der F.A.Z. vorab vorlag. Das Institut aus Sofia beschäftigt sich schon länger mit der Einflussnahme des Kremls und erkennt mit Blick auf Deutschland „weiterhin Schwachstellen in Schlüsselsektoren“.

Die Analyse geht im Grundsatz davon aus, dass der Kreml andere Staaten systematisch unterwandert, indem er Oligarchen und russische Unternehmen zur Erreichung außenpolitischer Ziele einspannt. Auch in Deutschland seien informelle Netze aufgebaut und früheren Politikern lukrative Posten in russischen Unternehmen verschafft worden. Das CSD verwendet für dieses Vorgehen den Begriff „strategische Korruption“.

Gasspeicher für Gazprom

Im Kern geht es laut der Studie um eine Symbiose zwischen der russischen Energiewirtschaft mit der deutschen Industrie, die seit zwei Jahrzehnten kontinuierlich vertieft worden sei. Deutschland habe sich für Erdgas als Über­gangsbrennstoff entschieden, und der Kreml habe sich in die Lage versetzt, seine Energieexporte als Waffe einzusetzen. Dafür konzentrierte Russland seine insgesamt geringen Investitionen in Deutschland auf wenige, dafür strategisch relevante Sektoren wie Erdölraffinerien oder Transport und Speicherung von Erdgas. Im Erdgasgeschäft seien die beiden Nord-Stream-Pipelines sowie Wintershall wichtig gewesen.

Die Wintershall AG hat dem russischen Konzern Gazprom 2015 drei bedeutende Gasspeicher überlassen. 2019 fusionierte das Unternehmen mit der DEA, deren letztendlicher Eigentümer seit 2015 der Oligarch Mikhail Fridman gewesen sei. Zugleich habe Gazprom mit dem ost­deutschen Versorger VNG am Bau eines weiteren großen, nach Zarin Katharina der Großen benannten Gasspeichers gearbeitet.

Deutschland größter Investor

Neben solchen offenkundig strategischen Investitionen erkennen die Studienautoren auch hinter unauffälligeren, kleineren Investitionen ein Muster. Um die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 in Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen zu können, habe Russland zuvor seine Investitionen auf die dortige Region konzentriert. Die Studie nennt in diesem Zusammenhang den Kauf der Wismarer Werft 2018, den Bau eines Großwälzlagerwerks im Rostocker Fischereihafen im Jahr 2016 sowie den Kauf eines Wismarer Sägewerks durch Ilim Timber im Jahr 2009. Im Erdölbereich wird die hohe Beteiligung von Rosneft an der Raffinerie Schwedt genannt sowie die Beteiligungen des russischen Ölkonzerns an den Raffinerien Bayernoil sowie Miro in Baden-Württemberg.

Die deutschen Direktinvestitionen in Russland machten 2021 zwar nur vier Prozent aller Auslandsinvestitionen aus, womit Deutschland an dritter Stelle hinter den Niederlanden und Zypern stand. Tatsächlich seien die deutschen Investitionen jedoch wichtiger, als die Statistik suggeriere, so die Studie. Bei dem Geld aus Zypern und den Niederlanden handele es sich oft um russisches Kapital, das die günstigen Steuersysteme beider Länder nutze. Eigentlich sei Deutschland der größte europäische Investor in Russland, und sein wahrer Anteil an den gesamten Auslandsinvestitionen betrage zehn Prozent, falls man Umgehungsgeschäfte russischer Unter­nehmen über Zypern oder die Britischen Jungferninseln herausrechne.

Mehr Transparenz nötig

Die Studienautoren würdigen, dass die Bundesregierung die Abhängigkeit von russischer Energie seit Kriegsbeginn binnen weniger Monate drastisch reduzierte. Das Verlassen der zuvor kurzsichtigen und verfehlten Energiepolitik sei jedoch mit enormen Kosten verbunden. Zudem verbleiben noch große Aufgaben, so die Autoren. Bisher hätte aber nur rund ein Viertel der größeren deutschen Unternehmen mit Russland-Geschäft angekündigt, den dortigen Markt zu verlassen, und nur sechs Prozent seien tatsächlich ausgeschieden.

In anderen westlichen Ländern sei die Lage ähnlich. Deutschland stehe zudem weiter vor der Aufgabe, offene und verdeckte strategische Investitionen aus der Einflusssphäre des Kremls zu erkennen und zu unterbinden. Nötig seien schärfere Vor­schriften zur Transparenz des jeweils endbegünstigten Eigentümers sowie eine effektivere Bekämpfung von Geldwäsche. All diese Maßnahmen sollten auch als „Generalprobe für die Reaktion auf die zunehmende globale Durchsetzungskraft Chinas“ verstanden werden.

Es fehlt oft an Sorgfalt bei der Kontrolle

Auch bei den Sanktionen erkennen die Autoren Handlungsbedarf. Die Sanktionen seien in ihrer Reichweite zwar beispiellos, doch weder Deutschland noch die EU hätten die erforderliche Infrastruktur zu ihrer Durchsetzung. Der Handel mit Ländern wie Armenien, Kasachstan und Kirgisistan habe sich in manchen Bereichen seit Kriegsbeginn mehr als verzehnfacht, was auf eine Umgehung der Sanktionen deute. Dies sei besonders relevant bei militärisch nutzbaren Dual-Use-Produkten wie Halbleitern.

Die Studie entwarnt allerdings zum Teil, da die Summe der mutmaßlichen Umgehungsgeschäfte nur einen Bruchteil der deutschen Direktexporte nach Russland vor dem Krieg ausmache. Auf Ebene der deutschen Unternehmen sei die Umgehung von Sanktionen häufig nicht auf Vorsatz, sondern auf fehlende Sorgfalt zurückzuführen. Die geforderten Endverbleibser­klärungen seien weitgehend wirkungslos. Die Studie fordert daher ähnlich strenge Meldepflichten in der EU wie in den Vereinigten Staaten. Ziel müsse eine umfassende Kartierung der endbegünstigten Eigentümer wichtiger Produkte sein. Es sei gleichwohl mit großangelegten Sanktionsumgehungen durch kremlnahe Unternehmensnetzwerke in der EU zu rechnen. Genannt wird dabei besonders Zypern.