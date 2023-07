Einige Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ließen mehrere ­russische Diplomaten in Deutschland ihre Hunde impfen. Der Grund: Sie rechneten damit, dass sie bald ausgewiesen würden. Es waren Russen, die in Wirklichkeit für die Geheimdienste ihres Landes tätig waren.

Knapp 200 russische Agenten im Diplomatenkostüm gab es bis vor Kurzem in Deutschland. Sie waren offiziell in der russischen Botschaft in Berlin Unter den Linden tätig oder in einem der vier Generalkonsulate, die Moskau in Deutschland unterhält. Das Besondere: Sie waren nicht als Residenten ihrer Geheimdienste angemeldet, sondern arbeiteten verdeckt, so als seien sie normale Diplomaten.

Dieser Zustand war in Berlin ein offenes Geheimnis, und manche Außen- und Sicherheitspolitiker betrachteten ihn als ganz und gar inakzeptabel. Doch die Regierung Merkel traute sich über 16 Jahre lang nicht, ihn zu beenden und eine größere Zahl der Spione auszuweisen – trotz aller Provokationen aus Putins Reich.

Deutschland würde sich damit ins eigene Fleisch schneiden, weil Moskau dann echte deutsche Diplomaten ausweisen würde, hieß es ein ums andere Mal im Kanzleramt, etwa als 2015 Putins Cyber-Kräfte den Bundestagsserver gehackt hatten. Zudem werde Russland gebraucht, um alle möglichen globalen Probleme von Syrien bis zur Ukraine zu lösen.

Selbst nachdem Putin einen FSB-Killer nach Berlin geschickt hatte, der einen Tschetschenen mit georgischer Staatsbürgerschaft im Tiergarten hinrichtete und danach gefasst wurde, änderte sich diese Haltung nicht. Als der Richter den Täter im Urteil des Mordes für schuldig befunden und von „Staatsterrorismus“ gesprochen hatte, der nur mit Billigung Putins ausgeübt werden konnte, wies die Bundesregierung gerade einmal zwei als Diplomaten getarnte russische Agenten aus.

Erst Russlands brutaler Krieg gegen die Ukraine veränderte die deutsche Haltung. Das Auswärtige Amt unter der grünen Ministerin Annalena Baerbock erklärte im April 40 besonders exponierte Scheindi­plomaten, die für die russischen Geheimdienste FSB, GRU und SWR gearbeitet hatten, zu unerwünschten Personen, sie mussten die Bundesrepublik umgehend verlassen. Sie hätten „in Deutschland gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet“, sagte Baerbock zur Begründung.

Berlin unternahm danach weitere Schritte, um die Zahl der Diplomaten-Spione zu reduzieren. In einem Aushandlungsprozess mit der russischen Seite, der nach den Vorstellungen des Auswärtigen Amts möglichst diskret hätte ablaufen sollen, wurden weitere 34 getarnte Spione aufgefordert, Deutschland zu verlassen.

Gegenseitige Ausweisungen

Die Russen ließen die Diskretion allerdings im April platzen, indem sie einen Sonderflug nach Berlin erwirkten, um die zum Abschied gezwungenen Agenten samt Familien und Hunden in die Heimat zu befördern. Von einer empörenden „massenhaften Ausweisung“ von Diplomaten sprach damals die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Moskau kündigte daraufhin an, das Personal aller offiziellen deutschen Institutionen in Russland drastisch auf 350 Personen zu reduzieren. Das war eine Halbierung, denn bis dahin waren rund 700 Personen in der Botschaft, den vier Generalkonsulaten, im Goethe-Institut und in den deutschen Auslandsschulen in Moskau und Sankt Petersburg tätig gewesen.