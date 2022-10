Russin auf der Flucht : „Sie wollten mir das Kind wegnehmen“

Die Russin Diana Kasakowa verbot ihrer Tochter, Dankesbriefe an die russischen Soldaten in der Ukraine zu schreiben. Die Behörden wollten ihr deshalb das Sorgerecht entziehen. Also floh sie nach Berlin.

Mitte April bekam Diana Jurewna Kasakowa einen Anruf von ihrer Tochter. Das zehn Jahre alte Mädchen meldete sich aus der Schule. Die Klassenlehrerin hatte die Kinder beauftragt, Briefe an die Soldaten zu schreiben. Sie sollten ihnen danken für den Dienst an der Heimat, sie als Verteidiger des Vaterlands und als Helden ehren. Die Tochter war unsicher, ob sie einen solchen Brief schreiben sollte, und wollte es mit der Mutter besprechen.

Erst dachte Kasakowa an eine Aktion der Schule zum 9. Mai, dem Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazideutschland. An diesem Tag werden in Russland traditionell die wenigen noch lebenden Veteranen geehrt. Doch dann erwähnte die Tochter die Ukraine. Die Kinder sollten an die Soldaten an der Front schreiben. „Schreib überhaupt nichts“, sagte Diana Kasakowa.