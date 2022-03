Die Russen und Baden-Baden : Derzeit keine Pizza Kaviar

Baden-Baden hat lange gut von reichen Gästen aus Russland gelebt. Geld aus dubiosen Quellen floss in Bauprojekte der Kurstadt. Der Zuspruch sinkt seit Jahren. Trotzdem gibt es einiges Verständnis für Putins Krieg in der Ukraine.

Pizza Nummer 42 ist die Spezialität im Rivazza in der Innenstadt von Baden-Baden. Eine Komposition zum Preis von 27,90 Euro, abgestimmt auf den russischen Geschmack: Räucherlachs, Crème fraîche und zehn Gramm Perle Imperial Kaviar. Leider kann man die Pizza gerade nicht bestellen. „Ich habe keinen Kaviar da“, sagt der Wirt. An einem der Tische sitzt zur Mittagszeit ein stämmiger Mann mit grauer Daunenjacke, der ein ausgeprägtes Schwäbisch mit russischem Akzent spricht. Fast jeden Satz beendet er mit „Woisch?“. Ein Deutscher und zwei Italiener sprechen mit ihm, es geht natürlich um den Ukrainekrieg.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Der Russe redet sich in Rage und hält eine wilde Verteidigungsrede für Wladimir Putin, mit der er die ganze Pizzeria unterhält: „Putin hat zehntausendmal gesagt, ich will nur die Garantie, dass ihr die NATO nicht erweitert. Was hat der Amerikaner gemacht? Er hat Waffen in die Ukraine geschickt und sonst nichts.“ Europa sei nur eine Marionette der Amerikaner – was hätten die in Georgien und Armenien zu suchen?