F.A.Z. exklusiv : Rüstungsindustrie kann Leopard-2-Panzer doch schneller liefern

Die deutsche Industrie ist offenbar doch in der Lage, schon in diesem Jahr zehn bis 15 aufbereitete Kampfpanzer des Typs Leopard 2 zu liefern, die dann der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten. Dies erfuhr die F.A.Z. am Dienstag. In der Industrie wurde die Information auf Anfrage bestätigt.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Noch vor kurzem hatte der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, in einem Interview gesagt, sein Unternehmen könne frühestens im Jahr 2024 zusätzliche Kampfpanzer ausliefern. Rheinmetall stellt den Leopard 2 zusammen mit Krauss-Maffei Wegmann her.

In der Industrie hieß es nun, eine Lieferung sei schon von Oktober oder November an möglich - allerdings nur, wenn sofort bestellt werde. „Wir brauchen eine Entscheidung heute“, hieß es. Wenn dann „alle Register gezogen“ würden, könne vom dritten Quartal an ein Leopard 2 pro Woche ausgeliefert werden.

Ob es zu der Lieferung tatsächlich kommt, hängt von der Bundesregierung ab. Die wird von NATO-Verbündeten, die ebenfalls den Leopard 2 benutzen, dazu gedrängt, die Ukraine gemeinsam mit Panzern dieses Typs zu versorgen.

Panzer für andere Länder könnten umgewidmet werden

Wie die F.A.Z. erfuhr, wird im Augenblick außerdem erwogen, dass Deutschland neben diesen zehn bis 15 Panzern der Ukraine noch 29 weitere Leopard 2 liefern könnte. Diese sind eigentlich für die Slowakei und die Tschechische Republik bestimmt und sollen noch in diesem Jahr geliefert werden. Einer solchen Umwidmung müssten die Regierungen in Prag und Bratislava allerdings noch zustimmen. Die Slowakei und die Tschechische Republik könnten dann statt der Lieferung in diesem Jahr etwa drei Panzer monatlich aus der laufenden Produktion von Anfang 2024 an bekommen.

Die Bundesregierung hat der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine bisher allerdings nicht zugestimmt. Ihre Haltung ist entscheidend, denn die übrigen zwölf NATO-Länder, die insgesamt 2000 Leopard 2 in verschiedenen Varianten benutzen, dürfen ohne die Zustimmung des Herstellerlandes Deutschland ihre Panzer nicht an andere Staaten weitergeben. Polens Präsident Andrzej Duda hat schon öffentlich gemacht, dass sein Land bereit wäre, die Ukraine aus eigenen Beständen zu beliefern.

Auch Finnland will sich anschließen. Frankreich hat angeboten, sich einer gemeinsamen Lieferung mit Panzern des Typs Leclerc anzuschließen, und Großbritannien hat entschieden, auf eigene Faust 14 Exemplare seines Challenger 2 zur Verfügung zu stellen. Das Thema wird bei dem Treffen der sogenannten Ramstein-Gruppe am Freitag eine zentrale Rolle spielen. Dann werden sich führende Politiker aus mehreren Dutzend Ländern am amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Ramstein treffen. Aus Amerika wird Verteidigungsminister Lloyd Austin erwartet.

Mehr zum Thema 1/

Aus der Industrie hieß es, die Konzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann könnten noch in diesem Jahr auch zusätzliche Exemplare des Schützenpanzers Marder, des Transportpanzers Fuchs sowie des älteren Kampfpanzers Leopard 1 ausliefern. Im Augenblick lägen bei den Unternehmen zum Beispiel noch 88 ausrangierte Leopard 1A5. Von denen könnten 80 noch instandgesetzt werden. 20 davon könnten „in acht Monaten ab Auftrag“ bereitstehen.

In Bezug auf die 40 Schützenpanzer Marder, welche die Bundesregierung der Ukraine bereits zugesagt hat, heißt es aus der Industrie, man könne zwanzig davon bis Ende April liefern. Der Rest solle aus den Beständen der Bundeswehr kommen. Danach könne man – eine Bestellung vorausgesetzt – von Juli an zehn Stück pro Monat bereitstellen. Außerdem könnte die Ukraine aus Neuproduktion von Mitte des Jahres an 40 Transportpanzer vom Typ Fuchs erhalten.