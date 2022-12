Deutsche Rüstungsexporte : Ein Viertel der Waffenhilfe geht in die Ukraine

Die Bundesregierung hat im ablaufenden Jahr Genehmigungen für Rüstungsexporte im Wert von etwa 8,3 Milliarden Euro erteilt. Knapp ein Viertel der Summe, mehr als 2,2 Milliarden Euro, entfiel dabei auf die Waffenhilfe zugunsten der Ukraine, die von Deutschland viele gebrauchte schwere Waffen mit einem eher geringeren Buchwert erhielt, darunter die Luftabwehrpanzer Gepard oder die Panzerhaubitzen 2000. An Kiew wurden aber auch teure Neuentwicklungen geliefert, etwa die Flugabwehrsysteme Iris-T.

Im vergangenen Jahr, zum Ende der Amtszeit der großen Koalition aus Union und SPD, war der Gesamtwert der jährlichen Rüstungsexporte auf einen Rekord von 9,4 Milliarden Euro gestiegen.

Damals nahm Ägypten den Spitzenplatz unter den Einfuhrländern deutscher Rüstungsgüter ein. Die Exportgenehmigungen an das Land umfassten die Lieferung von drei Fregatten und mehreren Iris-T-Systemen, von denen die ersten nun mit ägyptischem Einverständnis in die Ukraine verfrachtet wurden; die Lieferungen an Kairo finden demnach später statt. Auf diese Weise tauchen die Exportgenehmigungen der Flugabwehrsysteme mehrmals in der Exportstatistik auf.

Weniger Exporte in Drittstaaten

Nach den angegebenen Exportzahlen, die in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen enthalten sind, werden die Niederlande als zweitgrößter Importeur deutscher Rüstungsgüter im Jahr 2022 geführt. Für die niederländischen Streitkräfte wurden Lieferungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro genehmigt. Dazu zählen offenbar umfangreiche Bestellungen von Artillerie-Munition. Die Niederlande verfügen wie Deutschland über Einheiten der Panzerhaubitze 2000.

Auch die weiteren Lieferländer in der Rangliste zählen als Mitglieder der NATO zu jenen Empfängerstaaten, in die Rüstungsexporte als unproblematisch angesehen werden. Es sind die Vereinigten Staaten mit Exportgenehmigungen von etwa 860 Millionen Euro, Großbritannien (450 Millionen Euro) und Ungarn (250 Millionen Euro).

Weniger Waffenlieferungen an Ägypten

Unter den zehn wichtigsten Lieferländern befinden sich noch drei weitere Staaten, die nicht zur NATO oder der EU gehören. Sie zählen aber zum Kreis der befreundeten westlichen Länder, in welche die Ausfuhr von Rüstungsgütern als unproblematisch angesehen wird. Es sind Australien (knapp 200 Millionen Euro), Singapur (175 Millionen Euro) und Südkorea (167 Millionen Euro).

Nach der vorläufigen Jahresstatistik des Bundeswirtschaftsministeriums machen die Exporte in sogenannte Drittstaaten, die weder zu den Bündnispartnern noch zu gleichgestellten Ländern gehören, mehr als drei Milliarden Euro im laufenden Jahr aus, allerdings zählt in diese Kategorie auch die Ukraine mit ihrem Exportvolumen von 2,2 Milliarden Euro im laufenden Jahr.

Selbst wenn die Lieferungen in die Ukraine als Exporte in ein Drittland gewertet werden, so sank der Anteil der Exporte in Drittstaaten insgesamt gegenüber 2021 doch von 63,6 auf 38,7 Prozent, da das hohe Exportvolumen für Ägypten aus dem vergangenen Jahr (4,3 Milliarden Euro) im laufenden Jahr nicht annähernd wiederholt worden ist.