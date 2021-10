Walter-Borjans tritt ab : Die Partei ist Scholz

Merkel zieht Bilanz : Beziehungen zu Griechenland waren „recht lebendig“

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Abschiedsbesuch in Griechenland eine Bilanz der Beziehungen beider Länder in ihrer Amtszeit gezogen. Sie seien in den vergangenen zehn Jahren „recht lebendig“ gewesen, sagte sie an der Seite von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.