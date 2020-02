Rückzug von AKK : Eine Nummer zu groß?

Kurt Beck hatte einen guten Start. Als der Mann aus Rheinland-Pfalz vor bald 14 Jahren SPD-Vorsitzender wurde, da waren sich viele sicher, dass er das Amt länger ausüben würde als seine Vorgänger Matthias Platzeck und Franz Müntefering. Beck war seit zehn Jahren ein erfolgreicher Ministerpräsident, er hatte gerade mit 45,6 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit in seinem Land für die SPD geholt. Auf der Bundesbühne war Beck gleich präsent, er wollte die Sozialdemokratie für Rechtsanwälte, Ärzte und Ingenieure interessant machen, sagte, dass sich Leistung wieder lohnen müsse, stieß aber auch eine Debatte über die Unterschichten, das „Prekariat“, in Deutschland an.

Auch Annegret Kramp-Karrenbauer erntete als Parteivorsitzende positive Reaktionen. Sie organisierte eine Debatte um die Migrationspolitik, die einen Schlusspunkt unter den seit Jahren wogenden Streit in der CDU zu setzen schien. So erweckte sie den Eindruck, als könnte es ihr gelingen, sowohl die Anhänger der liberalen Merkel-CDU als auch deren konservative Kritiker zusammen zu führen.

Wie der SPD-Mann in Rheinland-Pfalz hatte auch Kramp-Karrenbauer im Saarland gezeigt, dass sie machtbewusst ist und sich durchsetzen kann. Und ebenso wie zuvor der „König von Mainz“ war sie in ihrer Heimat als Führungsfigur beinahe unumstritten. Nachdem sie Anfang 2012 ihr Jamaika-Bündnis in Saarbrücken überraschend aufkündigt hatte, konnte sie bei der Landtagswahl das CDU-Ergebnis trotz der neuen Koalition mit der SPD verbessern. Fünf Jahre später legte sie gar um mehr als fünf Prozent zu und stoppte den „Schulz-Zug“, wie der damalige kurzzeitige Aufschwung der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz genannt wurde. Als sie sich für den Wechsel in die Bundespolitik entschied, erreichte sie als Hoffnungsträgerin für eine Zeit nach Angela Merkel bei der Wahl zur CDU-Generalsekretärin fast 99 Prozent.

Erfahren und erfolgreich – in ihren Ländern

Beide, Beck wie Kramp-Karrenbauer, waren also erfahrene Politiker und in ihren Ländern überaus erfolgreich. Ist es der Sprung auf die Bundesebene, an der Beck, der gelernte Elektromechaniker aus Steinfeld an der Weinstraße, und die studierte Politikwissenschaftlerin aus Püttlingen scheiterten? Ist der Wechsel von dort, wo es bodenständig und weniger abgehoben, auch weniger konfrontativ zugeht, der tiefere Grund für das Scheitern? Einen Unterschied zwischen den beiden katholischen Politikern aus mental ähnlich verfassten, benachbarten Regionen gibt es allerdings: Beck hatte keine bundespolitische Karriere geplant – er wurde aus Pflicht SPD-Vorsitzender, nachdem der Brandenburger Platzeck schon nach nur fünf Monaten im Vorsitzendenamt aus gesundheitlichen Gründen abgetreten war. Doch Beck hatte dann auch den Ehrgeiz, Kanzlerkandidat zu werden. Kramp-Karrenbauer hatte diese Idee schon mit ihrem Wechsel in die Bundespolitik. Sie musste nach dem Rücktritt Angela Merkels im Oktober 2018 dann zwar früher als gedacht um den CDU-Vorsitz ringen. Doch angestrebt hatte sie ihn als Merkels „Wunschnachfolgerin“ schon.

Der mögliche „Beck-Effekt“, den sie zu gegenwärtigen hätte, war dabei schon frühzeitig thematisiert worden. Er besteht darin, dass ein Politiker, der in seinem Land unumstritten war, in der Bundespolitik dann nicht zurechtkommt. Es geht um das höhere Tempo, die höhere Aufmerksamkeit in der Bundespolitik, nicht zuletzt um die enge mediale Begleitung, Beobachtung und Kommentierung. Und um das Fehlen eines – bundespolitisch erfahrenen – Teams.

Beck musste bald erleben, wie er heruntergeschrieben wurde. Seine Reden, die ihm tatsächlich oft nicht gelangen, galten als wurstig, viele Äußerungen als unbedacht. Was sich in der Landespresse noch unter Kontrolle halten ließ, entzog sich in der Presselandschaft auf Bundesebene der Beeinflussung. Auch Kramp-Karrenbauer erfuhr bald, wie Sätze zu Skandalen wurden. Es ging mit einem Witz über Toiletten für das dritte Geschlecht los, den sie auf einer Karnevalssitzung gemacht hatte. Und weiter mit einer verschwurbelten Bemerkung über „Meinungsmache“ im Internet, die ihr als Plädoyer für Zensur ausgelegt wurden.