Lambrecht-Rücktritt : Die ungeschriebenen Gesetze des Verteidigungsministeriums

Das Verteidigungsministerium gilt als schwieriges Haus, viele politische Karrieren sind dort schon unfreiwillig beendet worden. Vor Christine Lambrecht (SPD) scheiterte mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine CDU-Vorsitzende, die Kanzlerin werden wollte. Für andere wurde das Ministerium zum Sprungbrett, etwa bei Ursula von der Leyen (CDU), die von Berlin aus überraschend an die Spitze der EU-Kommission in Brüssel gelangte.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Man kann als Verteidigungs­minister später Kanzler werden, wie einst Helmut Schmidt (SPD), oder baden gehen, was dem Sozialdemokraten Rudolf Scharping gleich doppelt widerfuhr. Den machten Poolfotos mit seiner damaligen Partnerin im Zustand frischer Verliebtheit zum Ge­spött. Eine persön­liche Entgleisung besiegelte denn auch Lambrechts Schicksal, als sie am Berliner Silvesterabend ein Handy-Video drehte.

Das Verteidigungsministerium bietet al­so große politische Möglichkeiten, es er­warten einen neuen Amtsinhaber aber auch Probleme, politische Fallstricke und gut gefüllte Fettnäpfchen. Hier bieten sich Möglichkeiten für Politiker, die etwas verändern wollen, Menschen mögen und sich entscheiden können. Im Augenblick be­steht Gelegenheit, die Bundeswehr rundum zu erneuern. Das ist eine Chance, aber auch eine Bürde, unter der man zerbrechen kann. Zudem gibt es über das politisch Übliche hinaus Regeln zu beachten. Viele davon stehen nirgendwo geschrieben. Versucht man sie überwiegend zu ignorieren, ist das schnelle Ende gewiss. Ministerin Lambrecht erfuhr das nun schmerzlich.

Erfolge ihrer Arbeit sehen Minister oft erst Jahre später

Das Verteidigungsministerium fordert Tag für Tag ganzen Einsatz. Nur wer den bietet, kann ihn von rund 180.000 Soldaten und Tausenden Zivilbeschäftigten verlangen, erst recht in Kriegs- und Krisenzeiten. Wer Weihnachten mit der Familie Ski­laufen will, während Gebirgsjäger in der Slowakei oder Panzergrenadiere in Litauen in der Kälte Europa schützen und fernab ihrer Liebsten dienen, sollte besser in den Jahren nach der Amtszeit auf die Piste gehen. Das gilt auch für exotische oder mondäne Sommerziele.

Wer sich vor Waffen oder Dienstgraden ekelt oder vor dem Einarbeiten in komplizierte Sachverhalte fürchtet, muss scheitern. Auch Sprachkenntnisse sind gefordert, vor allem Englisch, man redet ja hoffentlich dauernd mit ausländischen Kollegen. Manche Politiker hatten Nachholbedarf und ließen sich un­terrichten. Andere blieben sprachlos.

Wenn man etwas gut macht, etwa eine Strukturreform oder eine wichtige Rüstungsbestellung, merken es Soldaten und andere Bürger oft erst zehn Jahre später. Macht man hingegen etwas falsch, ist man gleich dran. Dagegen hilft die Solidarität der eigenen Fraktion, der Partei. Die gibt es nicht umsonst, aber fehlt sie, wird es schwer. Das gilt vor allem für die Mitglieder des Verteidigungsausschusses und die Haushälter.

Schon bei der Amtsübernahme gilt es, achtsam zu sein. Bereits der Mantel oder die Schuhe, die man dabei trägt, geben den uniformierten Beobachtern des Geschehens einen ersten Hinweis darauf, was sie erwartet. Man lernt aber auch rasch, was man sagen kann – und was besser nicht. Wer etwa bei der ersten Dienstfahrt eine Schwäche für Gummibärchen äußert, muss damit rechnen, die nächsten Monate stets ein Tütchen davon im Auto vorzufinden.

„Ihr Wunsch ist mir Befehl“ hat noch Bedeutung

Macht die Neue eine spöttische Be­merkung zu einem Gemälde im Ministerium, könnte dieses Bild noch über Nacht verschwinden. Die Wendung „Ihr Wunsch ist mir Befehl“ hat im Verteidigungsministerium eben noch Bedeutung. Und wer das Haus führt, ist in Friedenszeiten „Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt“, nur im Krieg bekommt sie der Bundeskanzler. Das bedeutet einerseits ungewohnte Macht, aber es fördert auch Charakterschwächen zutage.

Da im Ministerium alles und alle fremd sind, muss ein neuer Minister anfangs mit denen auskommen, die da sind. Er oder sie muss viel lesen und reisen. Die Bundeswehr will erfahren werden. Vertrauen wird meistens mit Loyalität gedankt. Ungeschickt ist es, den erfahrenen Staatssekretär noch vor der Amtsübergabe rauszuwerfen, wie Lambrecht es tat. Der Behördenmanager, wenige Monate vor der Pensionierung, hätte noch gute Dienste leisten können.

Auch den Generalinspekteur, den obersten Soldaten, sollte man entweder gleich durch eine vertrauten General oder Admiral ersetzen, soweit man einen kennt. Oder aber man hört dem „GI“ sehr gut zu und beherzigt fürs Erste seine militärischen Ratschläge, die er auch dem Kanzler geben darf. Nicht so geschickt ist es, sich gleich mit dem Mann anzulegen, seine Pläne in den Müll zu werfen und an seiner Degradierung zu arbeiten, wie Lambrecht es tat.

Eigene Mitarbeiter und Vertraute bringt jeder Minister und jede Ministerin mit. Da die meisten SPD-Politiker wenige Generäle oder Oberstabsfeldwebel im Freundeskreis haben dürften, können sie im Verteidigungsministerium kaum Posten mit politischen Vertrauten besetzen, außer in der Hausleitung, etwa als Pressesprecher oder Büroleiter. Wenn es in der Ministeretage des Hauses allerdings zu parteipolitisch und sachfremd zugeht, droht rasch die Isolation. Dann erfährt selbst der Bundesminister irgendwann nur noch aus der Presse, was einige Etagen tiefer schiefläuft.

Ein Minister darf und muss dem Haus vertrauen. Das gilt sowohl für die große Militärpolitik als auch für die Frage, wo im Dienstfahrzeug seit den Zeiten der Kutsche der Adjutant zu sitzen hat. Streit über die Militärpolitik mag sich lohnen, bei der Frage des Sitzplatzes oder der Empfehlung für ge­eigneten Schuhwerk für den Truppenbesuch in Mali sollte man der Expertise des Hauses folgen.