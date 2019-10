Rückkehr des Clanchefs : Hat Herr Miri sich verrechnet?

In einer aufwändigen Aktion wurde Ibrahim Miri im Sommer in den Libanon abgeschoben. Nun ist er plötzlich wieder in Bremen. Doch auf diesen Fall waren die Behörden vorbereitet.

Ibrahim Miri stellte am Mittwoch in der Bremer Bamf-Außenstelle einen Asylantrag. Bild: dpa

Die Aktion war an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Nur 15 Wochen, nachdem die Bremer Polizei Ibrahim Miri, den Chef des gleichnamigen Familienclans, unter Beteiligung der Spezialeinheit GSG 9 in einem eigens gecharterten Privatflugzeug in den Libanon abgeschoben hatte, stand der Herr am Mittwoch plötzlich mit einem Anwalt in einer Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und stellte einen Antrag auf Asyl. Er werde im Libanon mit dem Tod bedroht, ließ Miri über seinen Anwalt mitteilen und erstattete – der Form halber – gleich Selbstanzeige wegen illegaler Einreise. Unten wartete ein Fernsehteam von Radio Bremen, das zuvor informiert worden war.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Ibrahim Miri ist in Bremen eine lokale Bekanntheit. Gegen seinen Clan wird schon seit Jahren wegen organisierter Kriminalität ermittelt. Zu dessen kriminellen Geschäften sollen vor allem Drogen- und Waffenhandel sowie Sozialleistungsbetrug zählen. Miri war zudem Präsident der Rockergruppe „Mongols MC Bremen“. 2014 wurde er zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt, die er zu großen Teilen absaß.

Viele fürchten die Rache des Clanchefs

Seit 2006 war er ausreisepflichtig, doch eine Abschiebung scheiterte immer wieder. Ein Problem war, dass der Libanon Miri lange nicht zurücknehmen wollte. Im Frühjahr änderte sich diese Lage – vermutlich im Zusammenhang mit einer Libanon-Reise des Berliner Innensenators Andreas Geisel. Jedenfalls drangen Anfang Juli Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden in Miris Bremer Wohnung ein und schlichen sich an dessen Bett.

Die aufwändige Aktion war von den Behörden „Störung der Nachtruhe des Herrn Miri“ getauft worden. Die Polizisten weckten den Clanchef mit der Ankündigung, er werde jetzt sofort abgeschoben. Mit einem Hubschrauber brachten sie ihn zum Berliner Flughafen Schönefeld, wo ein Learjet bereitstand. Noch am Vormittag konnte er in Beirut an die libanesische Polizei übergeben werden.

Die „Bild“-Zeitung veranschlagte die Kosten allein des Privatflugzeugs auf 50.000 Euro pro Flugstunde. Noch heute fürchten in Bremen viele die Rache des Clans. Selbst manche Behördenmitarbeiter werden im Zusammenhang mit dem Fall Miri ungern namentlich in der Presse erwähnt. Man weiß ja nie.

Ermittlungen wegen illegaler Einreise

Doch diesmal sieht es so aus, als hätte sich Herr Miri verkalkuliert. Noch in der Bamf-Außenstelle wurde der frischgebackene Asylbewerber von der herbeigerufenen Polizei festgenommen. Mit Miris Abschiebung hatte die Innenbehörde ein Einreiseverbot erlassen, das weiterhin wirksam ist. Noch am Mittwochabend erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Außerdem ermittelt die Staatsanwalt wegen illegaler Einreise gegen Miri, worauf bis zu drei Jahre Gefängnis stehen. Das Landgericht könnte zudem noch eine Reststrafe aus der früheren Verurteilung vollstrecken, die damals zur Bewährung ausgesetzt worden war.

Unklar ist bislang, wie Miri zurück nach Deutschland kam. In Bremen geht man davon aus, dass die Reise auf dem Landweg erfolgte, da ein Wiedereinreiseverbot bei Abschiebungen grundsätzlich für den gesamten Schengenraum erlassen wird. Miri wäre demnach im Schengener Informationssystem vermerkt, sodass ihm auch etwa ein niederländischer Grenzbeamter am Flughafen Amsterdam die Einreise verweigern müsste.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings bestehen – je nach Geldbeutel – viele Möglichkeiten einer illegalen Einreise, sei es mit Schleusern über die bekannten Flüchtlingsrouten oder mit einem privaten Boot auf dem Seeweg. Miris Anwalt sagte Radio Bremen dazu nur, dass es „ein langer Weg“ gewesen sei.

Schon bei seiner Abschiebung war den Bremer Behörden klar gewesen, dass Miri versuchen könnte, wieder nach Deutschland zu kommen, wo er lebte, seitdem er 13 Jahre alt war. Aufgrund der vollziehbaren Abschiebeanordnung konnte er allerdings sofort wieder in Abschiebehaft genommen werden. Nun müssen die deutschen Behörden darauf hoffen, dass die libanesischen Kollegen Miri wieder zurücknehmen. Und dass das Bamf seinen Asyl-Antrag nicht für begründet hält.