Gescheiterte Impfpflicht : Dann eben wieder Maskenpflicht

Nicht zufrieden: Karl Lauterbach am Freitag in der Bundespressekonferenz Bild: EPA

Seit der Abstimmung waren schon zehn Stunden vergangen, als Olaf Scholz sich erstmals wieder zur Impfpflicht äußerte, die es nun nicht geben wird. Es war schon später Abend, nach halb elf, der Bundeskanzler verkündete, was er mit den Ministerpräsidenten zur Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge vereinbart hatte. Aber den aufreibenden Donnerstagvormittag im Bundestag konnte er nicht ignorieren: Der Antrag, den er unterstützt hatte, verfehlte klar die erforderliche Mehrheit. Die FDP stimmte fast geschlossen gegen die Impfpflicht ab 60 Jahren, und auch die Union verweigerte die Unterstützung.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Nachmittag angedeutet, dass es noch einen neuen Anlauf geben könnte. Dieses Ansinnen wies sein Parteifreund Scholz am Abend zurück. „Es gibt im Bundestag keine Gesetzgebungsmehrheit für eine Impfpflicht“, sagte der Kanzler. Dies sei die „Realität, die wir jetzt als Ausgangspunkt für unser Handeln nehmen müssen“. Das Votum des Bundestags sei „sehr eindeutig“ gewesen. So zu tun, als sei dies ein Unfall gewesen, wäre nicht demokratisch. Auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), äußerte sich enttäuscht: „16 Ministerpräsidenten hätten es gern anders gehabt.“ Man müsse nun andere Wege finden, die Impflücke zu schließen.