Rückholaktion : Heimgeholte Touristen erstatten Bund bislang nur Teil der Kosten

Aktualisiert am

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung rund 240.000 Urlauber aus aller Welt zurückgeholt. Diese haben bisher nur einen Bruchteil des Aufwands zurückgezahlt. In den meisten Fällen ist die Frist aber noch nicht verstrichen.

Passagiere eines Rückholflugs der Bundesregierung aus Kapstadt im April vor dem Einsteigen in eine Chartermaschine Bild: dpa

Deutsche Touristen, die wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie gestrandet waren, haben der Bundesregierung bislang 2,7 Millionen Euro an Reiserückführungskosten erstattet. Das berichtet die Zeitung „Bild“ unter Berufung auf Angaben des Auswärtigen Amts. „Bei einem sehr großen Teil der Bescheide ist die eingeräumte Zahlungsfrist noch nicht verstrichen“, teilt das Auswärtige Amt gegenüber dem Blatt mit.

Rund die Hälfte der entstandenen Gesamtkosten in Höhe von 94 Millionen Euro soll die Europäische Union tragen, die andere Hälfte von 47 Millionen Euro sollen die im Ausland Gestrandeten selbst begleichen. Dafür verschickte der Bund tausende Rechnungen an die betroffenen Touristen.

Das Ministerium hatte in einer beispiellosen Aktion im März und April rund 240.000 Urlauber in gecharterten Maschinen nach Deutschland zurückgebracht. Nach Angaben des Auswärtigen Amts beliefen sich die Forderungen an die zurückgeholten Urlauber auf beispielsweise 200 Euro für die Heimholung von den Kanarischen Inseln, auf 500 Euro für die Karibik und 1000 Euro für Australien und Neuseeland.