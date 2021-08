Aktualisiert am

Aktion in Sachsen

Aktion in Sachsen :

Aktion in Sachsen : Rotes Kreuz wirbt mit Gutscheinen für Impfung

Neue Anreize zum Impfen: Eine Helferin impft einen Mann im sächsischen Bannewitz in einem rollenden Impfzentrum. (Archivbild) Bild: dpa

Im Ringen um die aufsehenerregendste Anregung zur Anti-Corona-Impfung scheint zurzeit das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen die Nase vorn zu haben. Ab sofort könnten sich alle geimpften Sachsen über ein Internetportal registrieren lassen und dort aus einem Angebot von Gutscheinen von mehr als 500 Partnerunternehmen auswählen, teilte das DRK am Mittwoch mit. Die Gutscheine stammten etwa aus den Branchen Reisen, Hotel, Mode, Sport, Gesundheit und Elektronik.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



„Wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt, schützt sich und alle Bürgerinnen und Bürger vor der Ausbreitung und Mutation dieses tödlichen Virus“, begründete das DRK die ungewöhnliche Maßnahme. „Wir sprechen mit diesem Dank alle geimpften Sachsen an und hoffen, dass noch viel mehr Bürgerinnen und Bürger ihrem Beispiel folgen.“

Die Ministerin freut sich

Vor allem Letzteres dürfte der Hauptgrund für die Maßnahme sein, liegt Sachsen doch seit Wochen auf dem letzten Platz der Bundesländer beim Impfen und hat inzwischen rund zehn Prozent Rückstand auf den Bundesdurchschnitt, der laut Robert Koch-Institut am Mittwoch bei den Erstimpfungen bei 62 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 53 Prozent lag.

„Ich begrüße die Aktion des Deutschen Roten Kreuzes“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Der Zeitpunkt sei sehr passend. „Wichtig ist, dass sich möglichst jetzt viele Menschen impfen lassen, damit wir die Wucht der vierten Welle im Herbst möglichst klein halten.“

Ein Impfgipfel der schwarz-grün-roten Landesregierung in Dresden mit Vertretern vieler gesellschaftlicher Institutionen hatte in der vorvergangenen Woche nur zu neuen Impfappellen geführt. Sachsen hat neben Thüringen und Sachsen-Anhalt seit Wochen die niedrigsten Neuinfektionswerte aller Bundesländer. Die DRK-Gutscheinseite war am Mittwoch offenbar wegen großen Ansturms zunächst nicht erreichbar.