Rostocks Oberbürgermeister : Madsen will nach oben

So hipp wie er soll bald auch Rostock sein: Oberbürgermeister Madsen in seinem Büro im Rathaus Bild: Niklas Grapatin

Claus Ruhe Madsen sagt, er fahre mit seinem Rennrad am liebsten die Berge hoch. Da gibt es keine Ausreden. Wenn man es nicht schafft, hat man zu wenig trainiert. Wenn einem die Energie ausgeht, hat man nicht genug gegessen. Wenn die Haut brennt, hat man sich nicht gut genug eingecremt. „Da kommt es nur auf mich an und was ich auf dem Rad schaffe“, sagt der Rostocker Oberbürgermeister.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Madsen sitzt an einem Sommermorgen in einem Café im Rostocker Stadtteil Warnemünde, die Möwen kreisen. Er hat sein Rennrad mitgebracht und das Fahrradtrikot angezogen. Hohe Berge gibt es hier nicht, nur viele Wellen. „Aber die nordischen Berge sind ja der Wind“, sagt Madsen, „immer Gegenwind.“ Keine Ausreden also, Madsen zeigt seine Stadt. Was er mit ihr vorhat, wenn die Pandemie abklingt. Wenn ein Bürgermeister wieder normale Bürgermeistersachen machen kann.