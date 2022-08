Übergriffe von Lichtenhagen : Der Hass entlud sich am Sonnenblumenhaus

Vor 30 Jahren versammelten sich im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen auf der Wiese vor dem Plattenbau, den sie Sonnenblumenhaus nennen, Tag für Tag Menschenmengen. Sie klatschten und grölten ausländerfeindliche Parolen. Hunderte randalierten, attackierten das Haus und die Polizei, einige Tausend feuerten sie an. Von einer „Fußballstadion-Atmosphäre“ hatte Wolfgang Richter später gesprochen. Er war der Ausländerbeauftragte der Stadt.

Schließlich flogen Molotowcocktails, und es brannte in dem Aufgang, in dem etwa 120 Vietnamesen, ein Fernsehteam und Richter ausharrten. Es gelang ihnen die Flucht über das Dach. Wie ein Wunder mutet es an, dass niemand umkam. Und doch gibt es Opfer: all die Menschen, die erleben mussten, wie sich der Hass des Mobs gegen sie richtete. Die um ihr Leben fürchten mussten im Haus, während der Rauch die Flure hinaufstieg.

„Diese Tage waren traumatisch“

Die Bilder dieser Tage begleiten aber nicht nur sie – auch das Bild der Stadt haben sie geprägt. Die Ausschreitungen machten weltweit Schlagzeilen. Rostock hat sich lange nicht leicht damit getan, eine Form des Gedenkens zu finden.

„Diese Tage waren traumatisch“, sagt Steffen Bockhahn. „Die Bilder waren verstörend und angsterregend.“ Der Rostocker Bockhahn war damals zwölf Jahre alt. Heute ist der Linke-Politiker Sozialsenator der Hansestadt. Weil es gerade keinen Oberbürgermeister gibt, wird er als ein Stellvertreter am Donnerstag den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Sonnenblumenhaus begrüßen.

Die Ausschreitungen seien „Teil unserer Stadtgeschichte und für immer mit dem Namen unserer Stadt verbunden“, sagt Bockhahn. Das Datum reihe sich ein in die Chronik der Stadt und stehe neben Daten wie der Gründung der Universität 1419 und dem ersten Strandkorb 1882 in Warnemünde. „Wer in Rostock geboren wurde, wer hier wohnt, wird außerhalb Rostocks darauf angesprochen, auch heute noch“, sagt er. „Die Aufarbeitung ist also ein permanenter Auftrag für unsere Stadt.“

Lichtenhagen stand in der DDR für Fortschritt und das rasante Wachstum von Rostock. Das Viertel war modern, die Wohnungen waren begehrt. Weit sichtbar steht am Eingang des Viertels der hohe Block mit dem Sonnenblumen-Mosaik an der Seite. Nach der Wiedervereinigung und mit der steigenden Arbeitslosigkeit veränderten sich die Plattenbauviertel rasant. In dem Sonnenblumenhaus wurde in einem Aufgang die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, Zast, eingerichtet.

Im Sommer 1992 war die Zast chronisch überlastet. Für die neu ankommenden Asylsuchenden war kein Platz. Viele kamen aus Rumänien, sie mussten unter unwürdigen Bedingungen und ohne sanitäre Einrichtungen auf der Wiese vor dem Haus leben. Im Viertel sorgte das für Unmut. Anwohner beschwerten sich über Dreck und Lärm, in Lokalzeitungen wurde das wiedergegeben und über Aufrufe berichtet, für „Ordnung“ zu sorgen.

„Eine Katastrophe mit Ansage“

Am 22. August 1992, einem Samstag, kamen zum ersten Mal etwa 2000 Menschen vor der Zast zusammen. Das Haus wurde beworfen und Polizisten angegriffen. Am Sonntag kamen schon am Mittag die Ersten auf der Wiese zusammen, in den folgenden Stunden mischten sich unter die Anwohner auch Gewalttäter und Extremisten von außerhalb. Wieder kam es zu Ausschreitungen.