Zum 1. April : RKI-Präsident Lothar Wieler legt Amt nieder

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler legt zum 1. April sein Amt nieder. Das teilten das RKI und das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Der Schritt erfolgt demnach auf eigenen Wunsch Wielers und im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Wieler wolle sich „neuen Aufgaben in Forschung und Lehre“ widmen, hieß es in der Mitteilung weiter. Details dazu wurden zunächst nicht genannt.

In der Corona-Pandemie war der 66 Jahre alte Wieler eine zentrale Figur. Er informierte in Pressekonferenzen, zunächst noch mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), regelmäßig über die jüngsten Entwicklungen. Zuletzt trat Wieler, studierter Mikrobiologe und Tiermediziner, seltener öffentlich in Erscheinung. In der Debatte um Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vertrat er häufig eine strengere Haltung als andere. Das brachte ihm von einigen Seiten Kritik ein, wie etwa von der FDP.

Zur Frage, ob er sich wohlfühle in der Rolle des Corona-Erklärers sagte Wieler Anfang Dezember in einem F.A.Z.-Interview, das sei nun einmal die Aufgabe, die mit dem Amt des RKI-Präsidenten zusammenhänge. „Aber ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich manche Dinge besser erklärt hätte.“

Lesen Sie hier (mit Fplus) das vollständige Interview mit Lothar Wieler.

Lauterbach: Habe Zusammenarbeit sehr geschätzt

Am Mittwoch zeigte sich Wieler laut Mitteilung dankbar dafür, dass er während der Pandemie „an exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten“ arbeiten durfte. Das RKI habe während der Corona-Krise „seine Exzellenz unter Beweis gestellt“.

Wieler dankte allen RKI-Mitarbeitern für ihren „außergewöhnlichen Einsatz“ und ebenso den Gesundheitsministern, mit denen er habe zusammenarbeiten dürfen. „Die Unabhängigkeit der Forschung muss auch zukünftig akzeptiert werden, denn sie ist unabdingbar, damit das RKI seine Aufgaben erfüllen kann“, wurde Wieler in der Mitteilung weiter zitiert.

Der Bundesgesundheitsminister äußerte demnach, Wieler habe sich „bei der Bewältigung der Pandemie für das Land bleibende und herausragende Verdienste erworben“. Er habe die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wieler „über all die Jahre sehr geschätzt“. Deshalb bedauere er es umso mehr, dass dieser das RKI verlasse. Lauterbach zufolge wäre das Land ohne Wieler „deutlich schlechter durch diese Pandemie gekommen. Dafür möchte ich mich auch im Namen der gesamten Bundesregierung ganz herzlich bedanken.“

Im vergangenen Jahr war es zu Spannungen zwischen Bundesgesundheitsministerium und RKI gekommen, weil das RKI kurz vor einer Bund-Länder-Beratung zu weiteren Corona-Maßnahmen noch schärfe Kontaktbeschränkungen gefordert hatte, von denen Lauterbach nichts wusste.

Mehr zum Thema 1/

Wieler steht seit März 2015 an der Spitze des RKI, das in der Pandemiebekämpfung eine zentrale Rolle gespielt hat. Wie das RKI und das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mitteilten, wird Wielers Aufgabe während einer Übergangszeit durch seinen Stellvertreter Lars Schaade übernommen. Auf Twitter verwendete das RKI den Hashtag #DankeWieler.