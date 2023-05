Aktualisiert am

Wie konnte es passieren, dass Robert Habecks Staatssekretär Patrick Graichen seinem Trauzeugen zu einer Führungsposition verhalf? In der Kanzlerpartei sieht mancher den kritischen Blick auf die Grünen bestätigt.

Kann ein Staatssekretär eines Bundesministeriums einen Spitzenposten, an dessen Besetzung er beteiligt ist, an seinen Trauzeugen vergeben? Und kann er seinen Chef, den Minister, darüber in Unkenntnis lassen? Patrick Graichen, beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Mitglied der Grünen, hat das getan. Dass der 51 Jahre alte Graichen ein intelligenter und vorausschauender Kopf ist, gestehen ihm selbst seine Gegner im Ministerium zu.

Warum also tat er das? Und warum zog er so spät die Notbremse? Erst Anfang voriger Woche informierte er Minister Robert Habeck darüber, dass er daran beteiligt war, dass sein Trauzeuge den Posten bekommen hatte. Inzwischen haben Habeck, auch ein Grüner, und Graichen Fehler eingestanden, das Berufungsverfahren wird komplett neu aufgesetzt. Alles sei „heilbar“, heißt es aus dem Ministerium. Doch der politische Schaden bleibt: Graichens Ruf ist angeknackst, Antikorruptionswächter und Lobbyismusforscher kritisieren den Vorgang, die Koalitionspartner in der Ampel grummeln, die Union fordert Graichens Entlassung. Das alles trifft auch Habeck.