Interview mit Robert Habeck : „Man darf mit Trump nicht bangbüxig sein“

Herr Habeck, die Regierung schnürt Klimapakete, und Ursula von der Leyen will die künftigen sauberen Industrien der EU durch Zölle schützen. Das war eine grüne Idee. Warum laufen Ihnen plötzlich alle hinterher?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Schön, wenn’s so wär. Aber vielleicht setzen sich Ideen doch manchmal durch.

Solche Zölle würden sich vielleicht auch gegen Amerika richten.

Sie würden alle Länder betreffen, in denen nicht nach Klimaschutzstandards produziert würde. Eigentlich müssten die meisten Staaten ähnliche Standards setzen, sie haben ja das Abkommen von Paris unterzeichnet. Die USA unter Trump sind allerdings ausgetreten. Vermutlich wären sie also davon betroffen.

Wie geht man damit um? Es droht ja sowieso schon ein Handelskonflikt.

Die Regeln der Welthandelsorganisation WTO erlauben den Schutz von öffentlichen Gütern. Wer in Europa mit Wasserstoff statt mit Kohle klimaneutralen Stahl produziert, darf nicht in einen unfairen Dumpingwettbewerb aus China oder den USA gedrängt werden.

Trump pfeift auf die WTO.

Trump pfeift auf alles und jeden und droht schon jetzt ständig mit Strafzöllen gegen Europa. Deswegen darf man hier nicht bangbüxig sein.

Das heißt, man muss einem Konflikt mit Amerika ins Auge sehen?

Richtig. Der kommt wahrscheinlich sowieso. Wenn Trump mit China fertig ist, fängt er mit Europa an. Politik nach Donald Trumps Launen auszurichten hat wenig Sinn. Da ist es doch besser, sich in Europa auf Standards zu einigen, und sie dann auch durchzusetzen. Dann müssen die USA sich überlegen, ob es nicht ’ne coole Idee wäre, bei Gütern, die sie nach Europa verkaufen möchten, ähnliche Standards einzuhalten.

Trump wird sich dann überlegen, ob es nicht ’ne coole Idee wäre, uns das Ende der Nato anzudrohen.

Tut er ebenfalls jetzt schon.

Wo führt das hin?

Zwischen Europa und den USA gibt es eine historische Beziehung, und an der muss man arbeiten und sie stärken. Und zwar mit den Kräften, die diese Beziehung auch schätzen. Man muss immer die Hand ausstrecken, aber die eigenen Werte hochhalten. Man kann sich allerdings nicht von einem Präsidenten abhängig machen, dessen Rationalität bezweifelt werden kann. Europa muss sich klarwerden, was seine Interessen sind. Und für sie eintreten.

Muss man auch an einen Plan B denken – ohne Amerika, falls die Hand nicht angenommen wird?

Das müssen wir schon längst, nicht nur für den Fall von Klimazöllen. Das betrifft die Außen- und Verteidigungspolitik und geht noch über sie hinaus. Wenn Europa eine Wertegemeinschaft ist, wenn es weltpolitikfähig werden will, sollte es zum Beispiel den Euro als Leitwährung weiterentwickeln. Dann können andere Staaten ihre Devisen in Euro anlegen. Er wäre so ein ziviles Mittel, um geopolitisch zu agieren. Und der Euro muss stabil sein. Es darf nicht die Sorge geben, dass er zerbricht, wenn Italien in eine Bankenkrise rutscht. Das kriegt man nur hin, wenn Deutschland seine Solvenz einbringt und schwächere Länder stützt.

Soll Deutschland also die Schulden anderer Länder bezahlen?

Deutschland sollte vor allem seinen Exportüberschuss innerhalb der EU nicht zu Lasten seiner Nachbarn immer weiter steigern. Wir müssen mehr investieren. Unsere Investitionsschwäche schadet uns im Inland, und sie schadet Europa. Wenn in einer wirtschaftlichen Abkühlungsphase alle sparen, dann bricht die Wirtschaft irgendwann ein. Wer aber sollte mehr ausgeben? Der, der das Geld hat. Und wofür sollte man das Geld verwenden? Für all das, was dringend nötig ist: Bildung, Forschung, Infrastruktur, Klimaschutz. Es ist ja nicht so, dass wir hier überall spitze wären. Im Gegenteil. Wir haben in den letzten zehn Jahren deutlich weniger für Investitionen ausgegeben als der europäische Durchschnitt.