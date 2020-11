Zweite Welle : Positiv-Quote bei Corona-Tests erreicht vorläufigen Höchstwert

Aktualisiert am

Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin Bild: Reuters

Er sei zwar „vorsichtig optimistisch“, weil die Zahlen der neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus seit einigen Tagen etwas weniger stark steigen als zuvor, sagte Lothar Wieler. Aber von einer Entwarnung war der Präsident des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag dann doch weit entfernt. „Die Lage ist nach wie vor sehr ernst“, sagte Wieler.

Am Morgen hatte seine Behörde, die dem Bundesgesundheitsministerium untersteht, 21.866 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Die Zahl der registrierten Ansteckungen seit dem Beginn der Pandemie stieg damit auf 727.553. Insgesamt sind im Zusammenhang mit dem Virus bereits 11.982 Menschen in Deutschland gestorben. Binnen eines Tages kamen demnach 215 Todesfälle hinzu.

Diese Zahlen stimmen Wieler nachdenklich. Es sei zwar erfreulich, dass sich die Kurve der Neuinfektionen langsam abflache, sagte Wieler. Aber niemand könne derzeit sagen, ob es sich dabei um eine „stabile Entwicklung“ handele. Ob der abermalige Lockdown dazu führt, dass die Zahlen sinken, sei unklar. Wieler sagte, um das zu beurteilen, sei es noch zu früh. Maßnahmen wie die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zeigen sich erst mit einiger Verzögerung in den Zahlen.

Immer mehr Tests positiv

Ute Rexroth leitet das Corona-Lagezentrum beim Robert-Koch-Institut. Sie sagte, die leicht niedrigeren Zahlen könnten damit zu tun haben, dass die strengeren Maßnahmen langsam wirkten. „Es kann auch daran liegen, dass die Laborkapazitäten langsam ausgeschöpft werden.“

Die medizinischen Labore sind nach wie vor an der Belastungsgrenze, was das Aufkommen an Coronatests angeht. Laut dem jüngsten Bericht meldeten etwa 190 Labore bundesweit zuletzt, dass sie knapp 1,6 Millionen Tests je Woche auswerten. Die reale Testkapazität liegt nur unwesentlich höher bei knapp 1,7 Millionen je Woche.

Zu den hohen Infektionszahlen passt, dass immer mehr Tests positiv ausfallen. Die Quote erreichte zuletzt mit 7,9 Prozent einen vorläufigen Höchstwert für die zweite Welle der Pandemie. Lediglich im Frühjahr lag der Anteil positiver Tests kurzzeitig noch höher. Damals wurde allerdings auch wesentlich weniger getestet als derzeit.

Das Robert-Koch-Institut mahnt, dass die Überlastung der Labore dazu führen kann, dass Testergebnisse erst mit Verzögerung an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Zuletzt meldeten 66 Labore einen Rückstau bei der Untersuchung von Abstrichproben, was insgesamt etwas mehr als 60.000 Proben betraf. Damit sank der Rückstau wieder, in der Woche davor hatte er noch bei knapp 100.000 Proben gelegen.

Auch Ärzte und Pfleger infiziert

Beunruhigend ist aus Sicht Wielers vor allem eine recht neue Entwicklung. Im Herbst waren zunächst vor allem Jüngere mit dem Coronavirus infiziert, die tendenziell seltener schwer an Covid-19 erkranken. Nun trifft es wieder vermehrt die Älteren. „Wir sehen einen steigenden Anteil von Patienten, die älter als 60 Jahre sind“, sagte Wieler. Seit dem Sommer ist das Durchschnittsalter von Neuinfizierten von 32 auf 41 Jahre gestiegen.